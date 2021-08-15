Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»

Форвард все-таки переедет в Италию

Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

Завтра, 16 августа, форвард «Динамо» Владислав Супряга официально станет игроком «Сампдории», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Генуэзский клуб арендует украинского нападающего за 1.5 миллиона евро с правом выкупа за 7 миллионов.

Как ранее сообщалось, киевляне настаивали на включение в контракт пункта, по которому они получат процент с последующей продажи игрока, если итальянцы выкупят футболиста.

В общей сложности «Динамо» может заработать 8.5 миллиона евро с этой сделки.

Ранее Супряга мог оказаться в другом клубе из Генуи – «Дженоа», но переговоры зашли в тупик.

Также нападающим интересовался «Удинезе».

Президент «Динамо» Игорь Суркис после матча с «Интером» заявлял, что предложений по Супряге не поступало. Так что скорее всего, переговоры прошли после этого в Италии, где киевляне играли контрольный матч.