Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»

Форвард все-таки переедет в Италию
Футбол Украинская Премьер-лига
09:06
Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»
Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

Завтра, 16 августа, форвард «Динамо» Владислав Супряга официально станет игроком «Сампдории», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Генуэзский клуб арендует украинского нападающего за 1.5 миллиона евро с правом выкупа за 7 миллионов.

Как ранее сообщалось, киевляне настаивали на включение в контракт пункта, по которому они получат процент с последующей продажи игрока, если итальянцы выкупят футболиста.

В общей сложности «Динамо» может заработать 8.5 миллиона евро с этой сделки.

Ранее Супряга мог оказаться в другом клубе из Генуи – «Дженоа», но переговоры зашли в тупик.

Также нападающим интересовался «Удинезе».

Президент «Динамо» Игорь Суркис после матча с «Интером» заявлял, что предложений по Супряге не поступало. Так что скорее всего, переговоры прошли после этого в Италии, где киевляне играли контрольный матч.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Супряга Динамо Киев Сампдория

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 августа 22:43
Битва чемпионов. «Интер» разбил «Динамо». Как это было
Битва чемпионов. «Интер» разбил «Динамо». Как это было
Футбол Украинская Премьер-лига
14 августа 21:14
«Динамо» почти готово отпустить Супрягу в «Сампдорию»
«Динамо» почти готово отпустить Супрягу в «Сампдорию»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 августа 19:26
Лаутаро и Санчес пропустят товарищеский матч с «Динамо»
Лаутаро и Санчес пропустят товарищеский матч с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 августа 18:24
«Динамо» отдаст Супрягу в аренду «Сампдории» лишь при одном условии
«Динамо» отдаст Супрягу в аренду «Сампдории» лишь при одном условии
Футбол Украинская Премьер-лига
14 августа 13:14
Стали известны условия, которые «Сампдория» предлагает «Динамо» за Супрягу
Стали известны условия, которые «Сампдория» предлагает «Динамо» за Супрягу
Футбол Серия А (Италия)
14 августа 12:11

Новости: Футбол

Малиновский не помог «Аталанте» избежать поражения от «Ювентуса»
Малиновский не помог «Аталанте» избежать поражения от «Ювентуса»
Украинские легионеры
09:24
Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»
Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»
Украинская Премьер-лига
09:06
Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам
Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам
Лига 1 (Франция)
08:55
Петряк забил за «Фехервар», а Макаренко дебютировал в чемпионате Венгрии
Петряк забил за «Фехервар», а Макаренко дебютировал в чемпионате Венгрии
Украинские легионеры
08:35
Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»
Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»
Украинские легионеры
08:15
Дюмфрис стал игроком «Интера»
Дюмфрис стал игроком «Интера»
Серия А (Италия)
07:59
ПСЖ поиграл с нервами фанатов в первой домашней победе сезона
ПСЖ поиграл с нервами фанатов в первой домашней победе сезона
Лига 1 (Франция)
07:50
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
Примерa (Испания)
07:35
Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Украинская Премьер-лига
14 августа 22:43
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости