Источник: Зидан останется в «Реале»

Этот сезон стал первым за последние 11 лет, когда «сливочные» остались без титулов

Зинедин Зидан / фото - Getty Images

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан все же может задержаться в мадридском клубе.

По информации портала DirectoGol, ближайшее окружения французского специалиста считает, что он продолжит работать со «сливочными» в следующем сезоне.

Стоит отметить, что сезон-2020/2021 стал первым, за последние 11 лет, в котором «королевский клуб» не смог взять ни одного трофея.

Напомним, Мбаппе достиг договоренности с «Реалом».