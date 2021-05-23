Зидан: «Всегда отдавал все силы за «Реал»
Источник: Зидан останется в «Реале»
Этот сезон стал первым за последние 11 лет, когда «сливочные» остались без титулов
08:27
Зинедин Зидан / фото - Getty Images
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан все же может задержаться в мадридском клубе.
По информации портала DirectoGol, ближайшее окружения французского специалиста считает, что он продолжит работать со «сливочными» в следующем сезоне.
Стоит отметить, что сезон-2020/2021 стал первым, за последние 11 лет, в котором «королевский клуб» не смог взять ни одного трофея.
Напомним, Мбаппе достиг договоренности с «Реалом».
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