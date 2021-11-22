Ряд ведущих футболистов «Баварии» пропустят игру с «Динамо» из-за коронавируса
Источники в «Динамо» опровергли интерес к румынскому защитнику
Распространение подобной информации в клубе назвали проделками агентов
22 ноября 15:30
Раду Бобок
Источники в киевском «Динамо» опровергли информацию о готовящемся трансфере защитника «Фарула» Раду Бобока за 1 млн евро.
На текущий момент известно, что в «Динамо» ни Мирча Луческу, ни селекционный отдел не рассматривает возможность приобретения 22-летнего футболиста.
Источники в клубе уверены, что распространением такой информации занимаются агенты футболиста, которые хотят, чтобы не их клиента обратили внимание.
Напомним, «Динамо» 23 ноября проведет матч 5-го тура Лиги чемпионовпротив мюнхенской «Баварии». Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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