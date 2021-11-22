Источники в «Динамо» опровергли интерес к румынскому защитнику

Распространение подобной информации в клубе назвали проделками агентов





Раду Бобок

Источники в киевском «Динамо» опровергли информацию о готовящемся трансфере защитника «Фарула» Раду Бобока за 1 млн евро.



На текущий момент известно, что в «Динамо» ни Мирча Луческу, ни селекционный отдел не рассматривает возможность приобретения 22-летнего футболиста.

Источники в клубе уверены, что распространением такой информации занимаются агенты футболиста, которые хотят, чтобы не их клиента обратили внимание.

Напомним, «Динамо» 23 ноября проведет матч 5-го тура Лиги чемпионовпротив мюнхенской «Баварии». Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.