История одного фото. От малышей до финалистов Лиги чемпионов

Джеймс и Фоден повторили свой снимок семилетней давности

Фото: Getty Images

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» одолел «Манчестер Сити» (1:0).

Несколько лет назад защитник «Челси» Рис Джеймс выложил совместное детское фото с Филом Фоденом – форвардом «Манчестер Сити». Фото из 2014-го года.

В финале Лиги чемпионов они встретились снова, но уже в качестве основных игроков своих команд. Эти парни проделали большой путь.

Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ.