Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в составе «Манчестер Сити»
История одного фото. От малышей до финалистов Лиги чемпионов
Джеймс и Фоден повторили свой снимок семилетней давности
12:32
Фото: Getty Images
В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» одолел «Манчестер Сити» (1:0).
Несколько лет назад защитник «Челси» Рис Джеймс выложил совместное детское фото с Филом Фоденом – форвардом «Манчестер Сити». Фото из 2014-го года.
В финале Лиги чемпионов они встретились снова, но уже в качестве основных игроков своих команд. Эти парни проделали большой путь.
Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ.
Комментарии 0