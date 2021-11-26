Италия или Португалия точно не попадет на чемпионат мира-2022! Итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации

Первый полуфинал Украина сыграет против сборной Шотландии

Криштиану Роналду в сборной Португалии / фото - Getty Images

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022.

Результаты жеребьевки:

Путь А

Украина – Шотландия

Уэльс – Австрия

Путь B

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Путь C

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

В плей-офф будет два матча – полуфинал (24 марта 2022 года) и финал (29 марта 2022 года). Будут определены три пути полуфиналов, затем победители этих матчей встретятся между собой в финале.

Стоит отметить, что жеребьевка оказалась не самой удачной для сборных Италии и Португалии. Одни из сильнейших сборных мира попали в один Путь. Даже в случае, если обе сборных выиграют свой первый матч, они сойдутся в финале и на чемпионат выйдет только одна команда.

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