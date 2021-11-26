Италия или Португалия точно не попадет на чемпионат мира-2022! Итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации
26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022.
Результаты жеребьевки:
Путь А
Украина – Шотландия
Уэльс – Австрия
Путь B
Россия – Польша
Швеция – Чехия
Путь C
Италия – Северная Македония
Португалия – Турция
В плей-офф будет два матча – полуфинал (24 марта 2022 года) и финал (29 марта 2022 года). Будут определены три пути полуфиналов, затем победители этих матчей встретятся между собой в финале.
Стоит отметить, что жеребьевка оказалась не самой удачной для сборных Италии и Португалии. Одни из сильнейших сборных мира попали в один Путь. Даже в случае, если обе сборных выиграют свой первый матч, они сойдутся в финале и на чемпионат выйдет только одна команда.
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