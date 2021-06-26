Италия лишь в дополнительное время дожала Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Все три мяча были забиты в экстратаймах

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В 1/8 финала Евро-2020 Италия переиграла Австрию.

В первом тайме прогнозируемо ощутимым преимуществом владела «скуадра адзурра». Подопечные Роберто Манчини нанесли 11 ударов по воротам соперника при одном у австрийцев.

А, вот, после перерыва команда Франко Фоды заиграла куда увереннее. Именно ей удалось первой отправить мяч в сетку ворот. Однако гол Арнаутовича был отменен из-за офсайда.

Примерно через десять минут в штрафной площади соперника упал Лайнер. Но и второй пересмотр VAR оказался не в пользу австрийцев.

При этом в обороне команда сохраняла надежность. Окончание основного времени прошло под аккомпанемент атак итальянцев. Однако они ни к чему не привели, и матч перешел в дополнительное время.

Но экстратаймах «скуадре адзурре» удалось дожать австрийцев. Сначала Кьеза индивидуальными действиями открыл. А под конец первой 15-минутки Пессина удвоил преимущество Италии.

В концовке дополнительного времени Калайджич подарил надежду своим партнерам. Однако спасти игру уже не получилось.

Италия вышла в четвертьфинал турнира. Там команда сыграет с победителем пары Бельгия – Португалия.

Евро-2020, 1/8 финала

Италия – Австрия 2:1

Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 – Калайджич, 114

Италия: Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Барелла (Пессина, 67), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия: Бахманн, Алаба, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Шауб, 105), Шлагер (Грегорич, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер, Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла – Арнаутович, Хинтереггер, Драгович