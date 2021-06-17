Италия не проигрывает 29 матчей, до исторического рекорда – 1 игра

Команда Манчини разгромила Швейцарию

Фото: UEFA

Сборной Италии осталось не проиграть 1 матч, чтобы повторить исторический рекорд национальной команды по количеству матчей без поражений подряд. Об этом сообщает Opta.

У сборной Италии сейчас 29 матчей подряд без поражений.

Рекорд был установлен с 1935-го по 1939-й годы, когда Италия не проиграла в 30-ти матчах подряд, тренером на тот момент был Витторио Поццо.

Напомним, Италия обыграла Турцию (3:0), а затем Швейцарию (3:0) и уже вышла в 1/8 финала Евро-2020.