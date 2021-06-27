Италия обновила рекорд 82-летней давности

Команда Манчини не собирается останавливаться

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Сборная Италии в экстратайме одержала победу над сборной Австрии со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Эта победа стала для команды Роберто Манчини 31-й подряд, что является для итальянской национальной команды новым рекордом, сообщает OPTA. Прошлый рекорд принадлежал команде Италии 1939 года под руководством Витторио Поццо.

Эта победа не далась «Скуадра адзурре» так просто, ведь для победы над Австрией не хватило основного времени, и исход матча решился в дополнительных таймах. Как это было.

Теперь сборная Италии будет ждать результатов сегодняшнего суперматча между Бельгией и Португалией, чтобы узнать своего соперника по 1/4 финала Евро-2020.

Видео трансляция матча Бельгия – Португалия. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Бельгия – Португалия.