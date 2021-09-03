Италия сыграла вничью с Болгарией, но повторила мировой рекорд

Чудеса в воротах исполнял голкипер гостей

Фото: fifa

Италия в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью с Болгарией.

Кьеза открыл счет уже в начале матча, но Илиев неожиданно его сравнял под конец встречи. Итальянцы прибавили, но во втором тайме отличиться не смогли.

Великолепный матч провел голкипер болгар Георгиев, который выдал матч жизни и в одиночку принес очков своей команде.

Несмотря на ничью, Италия повторила мировой рекорд. Команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 35 матчей. Столько же у Испании в период с 2007 по 2009 год, и Бразилии – с 1993 по 1996 год.

Также Италия повторила национальный рекорд, установленный в период с 1935 по 1939 год, когда команда под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Отбор на ЧМ-2022:

Италия – Болгария 1:1

Голы: Кьеза, 16 – Илиев, 39

Италия: Доннарумма, Ачерби, Флоренци (Толои, 64), Бонуччи, Эмерсон (Пеллегрини, 90), Жоржиньо, Верратти, Инсинье (Берарди, 74), Барелла (Кристанте, 63), Кьеза, Иммобиле (Распадори, 75).

Болгария: Георгиев, Христов, Недялков, Антов, Христов, Янков (Чочев, 57), Витанов (Малинов, 75), Йомов (Делев, 46), Костадинов, Десподов (Кирилов, 75), Илиев (Крастев, 70).