Италия в четвертый раз в истории вышла в финал Евро

Команда Манчини выбила Испанию в полуфинале

Фото: Getty Images

Сборная Италии в четвертый раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, сообщает Opta.

Ранее «скуадра адзурра» выходила в финал чемпионата Европы в 1968-м, 2000-м и 2012-м году. Из трех раз Италия выигрывала Евро лишь в 1968-м.

Напомним, сборная Италии в полуфинале Евро-2020 победила Испанию (1:1, пен. 4:2).

Команда Роберто Манчини в финале сыграет с победителем пары Англия – Дания.