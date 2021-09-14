Коваленко признан худшим игроком, выходившим в старте «Специи» на матч с «Удинезе»
Итальянские СМИ – об игре Коваленко: «Медленный, старательный в защите, но бесполезный в атаке»
Полузащитник стал худшим в матче с «Удинезе»
15:10
Фото: Spezia
Итальянские СМИ оценили игру полузащитника «Специи» Виктора Коваленко против «Удинезе».
Украинец провел на поле 62 минуты, после чего был заменен. Его команда уступила (0:1).
В итоге, известные газеты La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport оценили игру Виктора, как неудовлетворительную.
«Медленный, старательный в защите, но бесполезный в атаке Коваленко за матч сделал три касания и просто бродил по полю».
Коваленко получил худшую оценку за матч среди всех игроков.
В «Специю» он перебрался в аренду из «Аталанты».
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