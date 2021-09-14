Итальянские СМИ – об игре Коваленко: «Медленный, старательный в защите, но бесполезный в атаке»

Полузащитник стал худшим в матче с «Удинезе»

Фото: Spezia

Итальянские СМИ оценили игру полузащитника «Специи» Виктора Коваленко против «Удинезе».

Украинец провел на поле 62 минуты, после чего был заменен. Его команда уступила (0:1).

В итоге, известные газеты La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport оценили игру Виктора, как неудовлетворительную.

«Медленный, старательный в защите, но бесполезный в атаке Коваленко за матч сделал три касания и просто бродил по полю».

Коваленко получил худшую оценку за матч среди всех игроков.

В «Специю» он перебрался в аренду из «Аталанты».