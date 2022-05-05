Итальянские СМИ опровергли информацию, что Шевченко может приобрести «Пескару»

Украинский тренер посещал своего офтальмолога

Андрей Шевченко / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Андрей Шевченко не намерен приобретать «Пескару», сообщает Rete8News.

По информации источника, Шевченко встречался в Пескаре со своим врачом-офтальмологом, но не общался с собственником местного клуба.

После этого Шевченко отправился в Милан, но не присутствовал на последнем домашнем матче «Пескары».

Ранее была информация, что Шевченко готов приобрести «Пескару», которая выступает в итальянской Серии С.