Шевченко повертається в італійський футбол. Українець може придбати клуб, що бореться за Серію В
Итальянские СМИ опровергли информацию, что Шевченко может приобрести «Пескару»
Украинский тренер посещал своего офтальмолога
Андрей Шевченко / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Андрей Шевченко не намерен приобретать «Пескару», сообщает Rete8News.
По информации источника, Шевченко встречался в Пескаре со своим врачом-офтальмологом, но не общался с собственником местного клуба.
После этого Шевченко отправился в Милан, но не присутствовал на последнем домашнем матче «Пескары».
Ранее была информация, что Шевченко готов приобрести «Пескару», которая выступает в итальянской Серии С.
Комментарии 0