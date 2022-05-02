Итальянский голкипер, который защищал Украину, получил ранение и вернулся на родину

Вавассори боролся с рашистами с первых дней войны

Иван-Лука Вавассори / Фото: Instagram

Итальянский голкипер Иван-Лука Вавассори, который защищал Украину от рашистов с первых дней войны, в своем Instagram сообщил, что возвращается на родину.

«С меня хватит. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Считаю, сделал все возможное, чтобы помочь, отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив. Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью Бога достигну своих целей».

Вавассори выступал за несколько итальянских клубов из низших дивизионов Италии.

А бывший «украинец» анатолий тимощук совершил очередной рашистский поступок.