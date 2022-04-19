Де Дзерби: «Самое тяжелое то, что «Шахтер» распался»
Итальянский гранд включился в борьбу за Мудрика
Также вингер «Шахтера» интересен английскому клубу
Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик интересен «Милану», сообщает FootMercato.
По информации источника, итальянский клуб пока не делал «Шахтеру» предложения по Мудрику, но выходил на связь с агентом украинца.
Пока у «Шахтера» есть предложение по Мудрику лишь от «Брентфорда» – 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Мудрик станет игроком «Брентфорда» уже на этой неделе, но, как видим, переговоры затягиваются.