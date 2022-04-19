Итальянский гранд включился в борьбу за Мудрика

Также вингер «Шахтера» интересен английскому клубу

Михаил Мудрик / Фото: ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик интересен «Милану», сообщает FootMercato.

По информации источника, итальянский клуб пока не делал «Шахтеру» предложения по Мудрику, но выходил на связь с агентом украинца.

Пока у «Шахтера» есть предложение по Мудрику лишь от «Брентфорда» – 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мудрик станет игроком «Брентфорда» уже на этой неделе, но, как видим, переговоры затягиваются.