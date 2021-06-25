Итальянский клуб готов предложить «Динамо» за Супрягу 7-8 миллионов евро, Суркис хочет больше 10-ти

Форвард может перейти в «Дженоа»

Владислав Супряга / Фото: Twitter

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга может перейти в «Дженоа», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, итальянский клуб предложил «Динамо» 7-8 миллионов евро за Супрягу. Киевляне не согласны с такими условиями и хотят больше 10-ти миллионов евро за форварда.

В «Дженоа» не готовы платить такие деньги за Супрягу.

Отметим, что ранее Супрягой интересовался другой итальянский клуб – «Болонья».

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что Супряга не оправдал его ожиданий.