Матвиенко: «Зинченко важен для команды на поле и за его пределами»
Итальянский клуб вновь заинтересовался Матвиенко
Еще один игрок «Шахтера» может отправиться в Серию А
Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Calcionapoli24.
25-летний игрок вошел в список трансферных целей «Наполи». Также неаполитанцы хотели бы видеть в составе команды защитника «Челси» Эмерсона и хавбека АЗ Тен Копмейнерса.
Авторитетный портал Transfarmarkt оценивает стоимость украинца в 11 млн евро. В минувшем сезоне он провел 29 матчей. В них успел отличиться голом и тремя результативными передачами.
Ранее «Наполи» уже вел переговоры с Матвиенко.
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