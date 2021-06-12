Итальянский клуб вновь заинтересовался Матвиенко

Еще один игрок «Шахтера» может отправиться в Серию А

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Calcionapoli24.

25-летний игрок вошел в список трансферных целей «Наполи». Также неаполитанцы хотели бы видеть в составе команды защитника «Челси» Эмерсона и хавбека АЗ Тен Копмейнерса.

Авторитетный портал Transfarmarkt оценивает стоимость украинца в 11 млн евро. В минувшем сезоне он провел 29 матчей. В них успел отличиться голом и тремя результативными передачами.

Ранее «Наполи» уже вел переговоры с Матвиенко.