Итальянский тренер: «Дженоа» сделал несколько шагов вперед с Шевченко»

Марколин оценил команду под руководством украинца

Шевченко и Сарри / Фото: Getty Images

Итальянский тренер Дарио Марколин оценил «Дженоа» при Андрее Шевченко. Его слова приводит Tuttomercato.

«Шевченко сейчас непросто, потому что состав его команды далек от идеального. Я должен сказать, что смотрел матчи с «Ювентусом» и «Сампдорией».

По сравнению с ними, «Дженоа» сделал несколько шагов вперед, произошел небольшой поворот в сторону атакующего футбола. Но этого все еще слишком мало».



Напомним, в последнем 18-м туре Серии А «Дженоа» проиграла «Лацио» (1:3).