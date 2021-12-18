Сарри – о победе над «Дженоа» Шевченко: «Хочу извиниться перед фанатами за гол, который нам забили»
Итальянский тренер: «Дженоа» сделал несколько шагов вперед с Шевченко»
Марколин оценил команду под руководством украинца
07:30
Шевченко и Сарри / Фото: Getty Images
Итальянский тренер Дарио Марколин оценил «Дженоа» при Андрее Шевченко. Его слова приводит Tuttomercato.
«Шевченко сейчас непросто, потому что состав его команды далек от идеального. Я должен сказать, что смотрел матчи с «Ювентусом» и «Сампдорией».
По сравнению с ними, «Дженоа» сделал несколько шагов вперед, произошел небольшой поворот в сторону атакующего футбола. Но этого все еще слишком мало».
Напомним, в последнем 18-м туре Серии А «Дженоа» проиграла «Лацио» (1:3).
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