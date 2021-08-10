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Итальянский тренер: «Шахтер» пригласил Де Дзерби для Лиги чемпионов. Нашу школу ценят»

Беретта высказался об уровне местных наставников
Футбол Украинская Премьер-лига
07:41
Итальянский тренер: «Шахтер» пригласил Де Дзерби для Лиги чемпионов. Нашу школу ценят»
Фото: ФК Шахтер

Итальянский тренер Марио Беретта поделился мыслями об уровне итальянских тренеров заграницей на примере Роберто Де Дзерби из «Шахтера».

«За рубежом итальянских тренеров часто воспринимают негативно, но в конце концов они к ним обращаются. Есть итальянцы, которые за границей становились чемпионами.

Посмотрите на «Шахтер», который пригласил Де Дзерби для матчей ЛЧ. Это значит, что итальянскую школу ценят за ее уровень. Как новое, так и старое поколение. Кадры продолжают менять друг друга».

«Шахтер» сыграет ответный матч ЛЧ против «Генка» 10 августа.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк».

Видео трансляция «Шахтер» – «Генк».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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