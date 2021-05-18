Тете отыграл наибольшее количество минут среди хавбеков «Шахтера» в минувшем сезоне
Итальянский журналист: «Де Дзерби уступает только Аллегри, Сарри и Конте. В «Шахтере» у него будет успех»
Наставник вскоре может возглавить украинскую команду
18 мая 17:49
Роберто де Дзерби / Фото: Twitter
Главный редактор Canale Sassuolo Джузеппе Гуарино высказался о возможном приходе Роберто де Дзерби на тренерский мостик «Шахтера».
«Итальянские СМИ не сомневаются в том, что Де Дзерби перейдет в «Шахтер». У нас это признают как совершившийся факт. Я не сомневаюсь, что Де Дзерби захочет сделать шаг вперед в карьере и переедет в Украину. Считаю, что в «Шахтере» его будет ждать успех. Он один из лучших итальянских специалистов. Он уступает только тройке: Аллегри, Сарри и Конте.
Де Дзерби нужен опыт в еврокубках, чтобы прогрессировать. А «Шахтер» может это обеспечить».
Ранее в «Сассуоло» подтвердили, что Де Дзерби покинет команду в конце сезона.
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