Источник. «Информация о переходе Забарного в «Челси» – чистый вброс»
Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
Но говорится пока лишь об интересе
Илья Забарный / Фото: ФК Динамо
Авторитетный итальянский журналист Николо Скира в Twitter
сообщил, что лондонский «Челси» на самом деле интересуется защитником «Динамо» Ильей Забарным.
«Челси» рассматривает переезд Ильи Забарного (2002 г.р.) из «Динамо» Киев».
Напомним, ранее несколько источников в «Динамо» опровергли переговоры с «Челси» по Забарному.
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