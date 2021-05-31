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﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному

Но говорится пока лишь об интересе

Футбол Украинская Премьер-лига
16:36
﻿Итальянский журналист подтвердил интерес «Челси» к Забарному
Илья Забарный / Фото: ФК Динамо

Авторитетный итальянский журналист Николо Скира в Twitter сообщил, что лондонский «Челси» на самом деле интересуется защитником «Динамо» Ильей Забарным.

«Челси» рассматривает переезд Ильи Забарного (2002 г.р.) из «Динамо» Киев».

Напомним, ранее несколько источников в «Динамо» опровергли переговоры с «Челси» по Забарному.

Карен Агабекян
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Теги

Илья Забарный Динамо Киев Челси

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