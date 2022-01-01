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Итальянский журналист: «Спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского»

Украинцем интересуются чемпионы Италии
Футбол Украинские легионеры
01 января 22:42
Итальянский журналист: «Спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского»
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио рассказал pressing об интересе «Интера» к Руслану Малиновскому.

Правда, что Малиновский в прошлом году мог перейти в «Интер»?

«Да, что-то такое было, но ничего конкретного. Он игрок, который подходит «Интеру». Они следят за футболистами такого стиля. Скауты «Интера» всегда есть на матчах «Аталанты», потому что это отличная команда с молодыми талантливыми футболистами.

Но не думаю, что они делали официальное предложение. Знаю, что спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского. Ему нравится игра Руслана. Но переговоры далеко не зашли. Они не договорились с «Аталантой».

Знаю, что Гасперини нравится Малиновский, очень сильно. Руслан, в отличие от Миранчука, имеет другой подход к итальянскому футболу. К примеру, Миранчук всегда в своих проблемах, много волнуется и не может показать свой талант. Когда Малиновский играет, он – один из лучших игроков «Аталанты».

Не удивлюсь, если Гасперини и правда не хочет продавать Малиновского».

Напомним, Малиновского включили в сборную лучших игроков Серии А в 2021-м году.

Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта Интер

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