Итальянский журналист: «Спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского»

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио рассказал pressing об интересе «Интера» к Руслану Малиновскому.

Правда, что Малиновский в прошлом году мог перейти в «Интер»?

Но не думаю, что они делали официальное предложение. Знаю, что спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского. Ему нравится игра Руслана. Но переговоры далеко не зашли. Они не договорились с «Аталантой».

Знаю, что Гасперини нравится Малиновский, очень сильно. Руслан, в отличие от Миранчука, имеет другой подход к итальянскому футболу. К примеру, Миранчук всегда в своих проблемах, много волнуется и не может показать свой талант. Когда Малиновский играет, он – один из лучших игроков «Аталанты».

Не удивлюсь, если Гасперини и правда не хочет продавать Малиновского».