Итоги 13 тура УПЛ. Разгромы от «Шахтера», «Зари» и «Днепра-1» и аж три матча без голов

«Львов» выиграл второй матч при Дулубе

Послесловие

Фото: ФК Заря

Завершился 13 тур чемпионата Украины по футболу, который неожиданно принес и много голов, и много матчей без них. К счастью, судейский скандал почти обошел всех стороной, кроме первого матча.

Начался тур лишь в субботу матчем «Мариуполь» – «Динамо».

Фото: ФК Динамо

В игре Кубка Украины проблем у киевляне не возникло, но «Динамо» вернулось домой, после чего вновь отправилось в Мариуполь. Дорого сказала о себе и выгладила команда не так свежо.

Игроком матча стал Сергей Сидорчук. Хотя началось для него все не так классно. На стартовых минутах он сыграл рукой в штрафной и привез пенальти, который Мишнев забил.

В ответной атаке Сергей исправился и решился на дальний удар, который залетел прямо в угол ворот. Дальше уже киевляне владели инициативой и позже воплотили это во второй мяч. Добил его в ворота Шапаренко.

Откровенно, в ворота азовцев могла залетать еще пару мячей во втором тайме. Правда, Цыганков все свои возможности упустил, а вот Сидорчук поразил ворота еще раз не менее красивым ударом.

К концу матча «Динамо» бросило играть, а вот «Мариуполь» чуть возобновил интригу. Правда, одного гола для спасения было мало и «Динамо» в итоге победило.

Не совсем на уровне выступило судейство, которое отправило команды на перерыв при опаснейшем выпаде «Динамо» в атаке. Да и непонятных решений во время матча хватало.

«Мариуполь» все еще на дне, а «Динамо» на вершине таблицы. Тут пока ничего не меняется.

«Мариуполь» – «Динамо» 2:3

Голы: Мишнев, 4, Клименко, 90+2 – Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29

«Шахтер» принимал «Десну».

Фото: shakhtar.com

Трудно сказать, могла ли «Десна» на что-то претендовать до матча. Тем более без, хотя и с ним у черниговской команды не сказать, что было бы много шансов.

Открыл «Шахтер» счет очень быстро благодаря Соломону, но почти сразу «Десна» отыгралась. Бондарь проспал выпад Безбородько, который поразил дальний угол.

Ничейный счет оставался недолго. Судаков классным ударом из-за штрафной вновь вывел «Шахтер» вперед. Вообще в штрафной «Десны» постоянно происходил хаос при атаках «горняков». Часто это мешало и самому «Шахтеру», который несколько раз был в одном ударе от гола.

В итоге, «Десна» как-то выстояла до 60-й минуты, после чего Тете попробовал пробить из-за штрафной и таки забил. Ну а через минуту уже Фернандо праздновал взятие ворот после ошибки игроков «Десны».

Не везло в конце матча Мудрику. Мог он забивать минимум дважды, но все удары были мимо ворот.

«Шахтер» комфортно выиграл, но пока не может догнать «Динамо». Стабильности у лидеров хоть отбавляй.

«Шахтер» – «Десна» 4:1

Голы: Соломон, 8, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 – Безбородько, 23

В еще одном субботнем матче «Ингулец» играл с «Вересом».

Фото: НК Верес

Пожалуй, в УПЛ это был скучнейший матч за последнее время. Долгое время на поле кроме борьбы не происходило абсолютно ничего.

Первый опасный момент создали лишь под конец первого тайма, когда Шарай пробил над перекладиной. Слегка больше понравился «Ингулец» во втором тайме. У Козака был прекрасный шанс открыть счет, но тот послал мяч выше ворот.

В конце встречи ответил «Верес». Единственная стоящая атака гостей произошла из-за ошибки игроков хозяев, но Шестаков такому подарку вряд ли был готов и отпустил мяч от себя вратарю, хотя был уже перед воротами и голкипером.

В итоге – ничья, которая на руку конкурентам.

«Ингулец» – «Верес» 0:0

Воскресный день открывал матч в Коваливке между «Колосом» и «Львовом».

Фото: ФК Колос

Лихорадили обе команды, но вот «Колос» после уходасвою игру все еще не нашел. «Львов» припохорошел, но не настолько, чтобы их считать фаворитами.

Игра также получилась очень небогатой на моменты, однако «Львов» понравился больше. Команда хотя бы пыталась играть в футбол. «Колос» за весь матч не запомнился ничем.

Не очень активно, но львовяне угрожали воротам соперника, в основном со стандарта. Несколько раз бил Эрнест, но его удары сильной опасности не несли.

Хороший шанс «Львов» потерял во втором тайме. Ныч отдал ужасный пас на Довгого, который так догнать мяч и не смог, хотя перед ним был лишь вратарь. В конце матча гости победу вырвали. Романчук добил мяч в ворота после того, как ему его подарил Волынец.

После матча досталось легионеру «Колоса» Ренану не только от Волынца, но и от тренера. Похоже, новая смена тренера не за горами. «Львов» выиграл второй матч при Дулубе.

«Колос» – «Львов» 0:1

Гол: Романчук, 83

«Рух» во Львове принимал «Александрию».

Фото: ФК Рух

Львовяне отыграли 120 минут с «Зарей» в Кубке и у команды было лишь два дня, чтобы отойти от поражения.

Это сказалось и на игре. «Рух» и так стал прагматичной командой, а тут еще и усталость. «Александрия» выглядела лучше, но без травмированных лидеров команда не та.

Завершать атаки оказалось не кому, а Спинелли после неплохого старта забить пока не может. Остальные игроки также лишь ищут себя и хоть и были готовы брать на себя инициативу, именно завершения команде и не хватало.

В итоге, забить «Александрии» не удалось. «Рух», к слову, за весь матч также ничего дельного не создал. Были несколько ударов со штрафного, но на этом все. Впрочем, отметим игру Панькива, который также внес свой вклад в добытое очко.

В итоге – ничья, которая для «Руха», как победа, а для «Александрии» скорее потеря, ведь конкуренты не спят.

«Рух» – «Александрия» 0:0

Удаление: Кузик, 90+2

Веселой получилась игра в Харькове между «Металлитом-1925» и «Зарей».

Фото: ФК Заря

Для хозяев этот матч был проверкой после четырех побед подряд, которую они провалили. Хотя начиналось для них все хорошо.убежал на ворота и перебросил вратаря, открыв счет.

Радовалась команда недолго. Ошибкой в штрафной воспользовался Аллахьяр, который сам завершил атаку голом, а позже Шахаб выкатил мяч на Гладкого, который уже вывел «Зарю» вперед.

В начале второй половины Аллахьяр чудом забил третий мяч, поразив ближнюю девятку, а позже «Металлит-1925» остался в меньшинстве.

Терять им уже было нечего и в штрафной команда не закрылась, но подвели ее ошибки игроков. Дважды «Заря» забила, отобрав мяч возне штрафной соперника. В итоге Гладкий и Фримпонг забили еще, а в конце встречи точку поставил Алибеков, завершив унижения соперника.

«Заря» теперь конкурирует с «Ворсклой» на 3-е место, а «Металлисту-1925» нужно начать все заново. Благо, очков в запасе хватит пережить возможное падение в результатах.

«Металлист-1925» – «Заря» 1:6

Голы: Ременюк, 6 – Аллахьяр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Фримпонг, 77, Алибеков, 90+2

Удаление: Шершень, 66

В понедельник состоялось два матча. В первом «Днепр-1» играл против «Миная».

Фото: Днепр-1

Особо «Минай» не сопротивлялся и в начале встречи уже дважды пропустил от соперника, благодаря голам. Дважды неуверенно сыграл вратарь, которого заменили на 20-й минуте.

Правда, на пользу команде это не пошло и Пихаленок вонзил третий мяч в ворота «Миная». Деваться было команде некуда и до конца тайма у «Миная» случились еще замены.

Обычно, ранние замены должны нести некие коррективы в игру «Миная». Возможно, Леонов пытался спасти матч еще до конца тайма. Однако за всю встречу гости не создали почти ничего.

Был момент у Селезнева в начале второго тайма, который он упустил. Пробил он уже по летящему вниз мячу и шансов забить было у него не особо много. Попал в итоге в голкипера.

«Днепр-1» не остановился и продолжал атаковать, но во второй половине матча все свои моменты команда транжирила. Забила лишь в конце и Русин сыграл великолепно на опережение, забив головой. Первый его гол в УПЛ за 1,5 года.

В итоге, «Днепр-1» победил и продолжает драку за третье место. «Минай» все еще в зоне вылета.

«Днепр-1» – «Минай» 4:0

Голы: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Пихаленок, 30, Русин, 89

Ну и напоследок «Ворскла» принимала «Черноморец».

Фото: ФК Ворскла

В своем стиле «Ворскла» активно начала игру и должна была забивать в первом тайме. Лишь одиндважды прощал одесситов перед воротами, а еще стоит вспомнить момент у

Стоит сказать, что больше «Ворскла» такие моменты создать не смогла. Были полумоменты во втором тайме, но неплохой матч провел и вратарь соперника Кучерук, отбивший все, что в него летело.

У «Черноморца» также были моменты. Правда, Смирный и Ванат откровенно еще сыры для их реализации, но вот опытный игрок мог вполне и забить.

Отличный матч провел Цитаишвили, который был главным созидателем для команды, но вот наконечника так и не нашлось.

Впрочем, скорее «Ворскла» потеряла очки, чем «Черноморец» недобрал. Полтавчане опустились на 4-е место, пропустив вперед «Зарю». «Черноморец» остался на дне.

«Ворскла» – «Черноморец» 0:0

Лучший игрок тура – Сергей Сидорчук («Динамо»).

Лучший тренер тура – Роберто Де Дзерби («Шахтер»).

Турнирная таблица после 13 туров: