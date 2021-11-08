Итоги 14-го тура УПЛ. «Динамо» уступило первое место «Шахтеру». Хет-трик Шахаба

Триллер «Черноморца» и «Руха»

Послесловие

Фото: ФК Заря

В Украине завершился 14-й тур Премьер-лиги, подаривший нам, пожалуй, самые драматичные матчи и результаты. Запомнились не все игры, но большая часть точно отложится в воспоминаниях.

В стартовом матче в пятницу «Александрия» принимала «Металлист 1925».

Фото: Металлист 1925

Хозяева намного лучше выглядели, чем их соперник и заслуженно вышли вперед в первом тайме. Мог это сделать чуть раньше, но его мощный удар приняла на себя штанга. А вотуже не смазал. Он получил мяч от партнера и пробил точно в дальний угол.

Во втором тайме «Металлист 1925» попробовал изменить ситуацию на поле, но к небольшим изменения соперника «Александрия» была готова. Да и более свежими хозяева выглядели в этом матче.

У гостей момент был лишь у Марлисона, который запустил мяч выше ворот. А чуть позже «Александрия» забила второй мяч. Сделала она это со стандарта, где в штрафной оставили одного неприкрытого Дубру, который и удвоил счет.

Могла «Александрия» в конце матча забить и третий мяч, но Кожушко откровенно упустил этот момент. Был шанс у Кверквелии, но новичок харьковчан пробил сильно, но в голкипера.

«Александрия» выиграла впервые за пять матчей, при этом она полностью заслужила победу. А вот у «Металлиста 1925» второе поражение подряд. Правда, в таблице им пока ничего не угрожает.

«Александрия» – «Металлист 1925» 2:0

Голы: Кирюханцев, 32, Дубра, 74

Субботний день открывала игра в Ужгороде между аутсайдерами – «Минаем» и «Мариуполем».

Фото: ФК Минай

Даже сложно назвать кого-то фаворитом перед этой встречей, но из-за турнирного положения «Минай» выглядел чуть солиднее. Да и по именам команда казалась опытнее.

Моментов хватило на обе команды. Правда, у «Миная» они были опаснее в первом тайме и команда просто их транжирила. В первом же эпизоде Кулиев слишком долго думал, что делать с мячом, в результате чего загубил атаку. У «Мариуполь» ответил Мишнев, пробив в перекладину. В конце тайма «Минай» простил уже Вьюнник, пробив мимо с убойно позиции. А вот Кащук уже не простил и в ближнем бою все же вогнал мяч в сетку.

В начале второго тайма преимущество «Мариуполя» стало слишком очевидным. Вначале с линии ворот мяч выбил Синегуб, а вот позже «Мариуполь» подвел Очеретько. Хавбек подкатился под соперника и увидел перед собой красную карточку.

«Минай» шел вперед и все же был вознагражден. Хозяевам удалось заработать пенальти, но Селезнев и Ахмедзаде в матче не играли. В итоге бить взялся Гончар, который обыграть Турбаевского с «точки» не смог.

В ответной контратаке «Мариуполь» наказал соперника. Кащук убежал на ворота, обыграл вратаря и вонзил свой второй мяч в матче. Оправиться «Минай» от такого не сумел, еще и доиграв матч в равных составах.

В итоге, «Мариуполь» празднует важную победу, но все еще остался на дне таблицы, правда, с двумя победами. У «Миная» 1 победа, но на 1 очко больше.

«Минай» – «Мариуполь» 0:2

Голы: Кащук, 45, 81

В центральном матче тура «Динамо» принимало «Ворсклу».

Фото: ФК Ворскла

Не сказать, что от «Ворсклы» ожидали конкуренции в Киеве, но у них получилось. С первых минут «Динамо» наращивало преимущество, постоянно угрожая воротам, но конкретных моментов у киевлян не было.

У «Ворсклы» что-то начало получаться после экватора первого тайма. Несколько раз полтавчане выходили на ворота Бущана, а позже заработали стандарт. С его и забили. Ранжель оказался выше Забарного и пробил точно в угол ворот. Лучший шанс у «Динамо» был в конце тайма, когда Рамирес оказался с мячом перед воротами, но растерялся и в тоге потерял мяч.

Начало второго тайма осталось за «Ворсклой». Один Ранжель мог забивать дважды и чудом защитники «Динамо» были первыми на мяче. «Динамо» вернуло себе мяч и после нескольких атак Гармаш должен был сравнивать счет, но шикарный сейв оформил Ризнык.

Позже «Ворскла» забила второй мяч. Хотя эпизод весьма сложный, ведь Сидорчук и правда блокировал Степанюка в штрафной, но с другой стороны, деваться игроку «Динамо» в той ситуации было некуда. Рефери Романов решил назначить пенальти, который в итоге реализовал Тилль.

Доигрывала «Ворскла» матч в меньшинстве. И вновь не без споров. Желтая карточка Кравчуку все же была лишней, а таких же фолов за весь матч найдется много. В итоге лишь в компенсированное время «Динамо» отыграло один мяч благодаря Витиньо. Но на этом все.

«Ворскла» сенсационно нанесла «Динамо» первое поражение в сезоне, да еще и в Киеве, заявив о своих намерениях в топ-3. А вот «Динамо» честно признаться было не похоже на себя. Возможно, где-то и усталость дала о себе знать.

«Динамо» – «Ворскла» 1:2

Голы: Витиньо, 90 – Ранжель, 34, Тилль, 74 (пен.)

«Черноморец» играл против «Руха».

Фото: ФК Рух

Игра получалась не только интересной, но и самой результативной в туре. Львовяне слишком пассивно начали игру и так провели весь первый тайм. А вот одесситы с первых минут неслись на ворота соперника и постоянно у них возникала угроза.

Очень активным был Цитаишвили, но пристрелялся он лишь во втором тайме. На 30-й минуте «Черноморец» открыл счет. Ванат просто сыграл на добивании, забив первый мяч. А чуть позже счет 2:0 сделал Авагимян.

На второй тайм «Рух» вышел уже другим и быстро получил шанс реабилитироваться. Рефери назначил 11-метровый за удар голкипера соперника в штрафной, но сам же Кучерук реабилитировался, отбив пенальти Боярчука.

Тут же «Черноморец» забил третий мяч. Цитаишвили получил мяч на ход, но плохо его обработал, однако получил второй шанс, когда мяч отлетел от игрока львовян. В итоге хавбек закрутил мяч в дальний угол.

Не сразу, но «Рух» пришел в себя, а одесситы где-то расслабились. Вначале Кучерук потерял ворота и проморгал удар Мартынюка со штрафного во вратарский угол, а позже Федорчук красивым ударом сделал счет уже 2:3. «Рух» продолжал нагнетать и сумел забить третий. Помог тут львовянам рикошет, с помощью которого Федорчук оформил дубль.

Окрыленный успехом «Рух» побежал вперед за победой, но не тут-то было. «Черноморец» поймал соперника на контратаке и Тлумак поразил дальний угол, несмотря на усилия Панькива.

«Черноморец» вырвал победу и важные для себя три очка в борьбе за выживание. «Рух» уже недалеко от этой группы, но пока идет 10-м.

«Черноморец» – «Рух» 4:3

Голы: Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 89 – Мартынюк, 67, Федорчук, 71, 79

Воскресный день открывал матч в Кропивницком между «Ингульцом» и «Днепром-1».

Фото: Днепр-1

Если хозяева что-то и планировали на этот матч, то случится этому было не суждено. Мало того, что «Днепр-1» рано открыл счет, так еще и свой игрок получил красную карточку.

Фолила команда Лавриненко действительно много. Один из них гости превратили в гол. Довбик пробил в нижний угол со штрафного и переиграл вратаря.

Сразу же Шишка подвел «Ингулец», заработав две желтые карточки за несколько минут. По итогам, все планы «Ингульца» были окончательно нарушены, а «Днепр-1» получил шанс на спокойную победу.

Правда, она не получилась простой. Забить «Днепру-1» больше оказалось не под силу, хотя Довбик и очень старался. «Ингулец» во втором тайме несколько раз опасно выбегал, но спасти игру им не удалось. В результате гости все же отпраздновали победу.

«Днепр-1» продолжает борьбу за топ-3, а «Ингулец» все еще в зоне вылета. Срочно нужно что-то менять, ведь соперники свои очки набирают.

«Ингулец» – «Днепр-1» 0:1

Гол: Довбик, 26

Удаление: Шишка, 34

«Колос» дома играл с «Шахтером».

Фото: ФК Шахтер

Неожиданно прямо перед матчем в отставку подал, работавший и.о. главного тренера «Колоса», что еще больше усложняло жизнь команде накануне матча.

Но в итоге, бой хозяева дали. Правда, усилий оказалось недостаточно. «Шахтер» быстро забил два мяча. Матвиенко отличился после подачи со штрафного, а позже Фернандо реализовал выход один на один.

Именно после второго мяч «горняков» «Колос» ожил. Не сразу, но Ильин сумел отыграть один мяч и дал надежду команде. «Колос» неплохо начал и второй тайм, правда, уже Трубин не давал отличиться сопернику. В одном из эпизодов вратарь действительно спас команду, когда отбил мяч, летевший в нижний угол.

«Шахтер» также атаковал и делал это намного опаснее. Но сделать дубль Фернандо не удалось. Зато забил Мудрик, пробив под неудобную руку вратарю и принеся победу команде. Замены «Колосу» также не помогли, но надо сказать, это первый за много матчей игра, за которую «Колосу» может быть не стыдно.

«Шахтер» сравнялся с «Динамо» по очкам, но вышел в лидеры по дополнительным показателям.

«Колос» – «Шахтер» 1:3

Голы: Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

«Заря» дома играла против «Вереса».

Фото: ФК Заря

Ровненский клуб довольно хорошо идет в этом сезоне при этом есть поставленная игра в команде. Правда, для топ-команд хватает ровненцев ненадолго.

Так случилось и в этом матче. У «Вереса» были шансы в первом тайме, и в одном лишь защитник «Зари» стал на пути гола «Вереса». «Заря» в свою очередь могла также забивать. Но Гладкий и Лунев свои шансы не использовали.

Во втором тайме «Заря» уже не простила соперника. Кураж словил Шахаб, который просто разрывал «Верес». В начале тайма он забил дважды. Вначале сыграл на опережение, а затем обыграл защитник и вратаря и забил уже в пустые ворота.

После нескольких возможностей у «Зари» и многочисленных замен команды стали катать скучный футбол. Лишь в конец встречи вновь стало весело. Шахаб сумел оформить хет-трик, а Аллахьяр не использовал чистый выход один на один, пробив в штангу.

Победа «Зари» на классе, которая не отдает третье место «Ворскле». А «Верес» ждет своих шансов с командами ниже рангом.

«Заря» – «Верес» 3:0

Голы: Шахаб, 47, 49, 83

В заключительной встрече «Львов» принимал «Десну».

Фото: ФК Десна

Победа далась «Десне» на классе. «Львов» очень старался, но хватило их лишь на первый тайм. Были моменты у, правда, до хороших шансов так и не дошло. Последняя передача хромала у «Львова» в этом матче.

«Десна», поиграв пассивно первый тайм собралась и сделала результат после перерыва. Вначале Калитвинцев поймал мяч на ногу и вколотил его под штангу шикарным ударом. Еще мог отличиться Картушов, правда, пробил полузащитник очень неудачно.

«Львову» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Правда, создать что-то они не смогли и в конце встречи пропустили второй мяч. Завийский также пробил из-за штрафной и мяч попал в ворота, несмотря на усилия Ильющенкова.

Калитвинцев мог оформлять дубль, но лучше бы сделал пас на дальнюю штангу, где мяч ждал его партнер. Вместо этого хавбек пожадничал и реализовать момент не смог. Доигрывал «Львов» уже в меньшинстве, но удаление мало что решало уже в конце матча.

«Десна» победила впервые за долгое время. «Львов» опустился в зону вылета из-за победы «Черноморца».

«Львов» – «Десна» 0:2

Голы: Калитвинцев, 52, Завийський, 82

Лучший игрок тура – Шахаб Захеди («Заря»)

Лучший тренер тура – Юрий Максимов («Ворскла»).

Турнирная таблица после 14 туров: