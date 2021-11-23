Итоги 15 тура УПЛ. «Черноморец» не дал бой «Динамо». Неожиданное фиаско «Зари»

Феноменальная игра Тилля за «Ворсклу»

Послесловие

Фото: dynamo.kiev.ua

В УПЛ подошел к завершению 15-й тур чемпионата Украины, который стал последним в первом круге. Сенсаций почти не было, однако мы увидели очень много забитых мячей.

В стартовом матче «Черноморец» принимал «Динамо».

Фото: ФК Динамо

На самом деле, интрига перед матчем заключалась в двух вещах. Кто именно из арендованных сыграет с «Динамо» и будет ли «Черноморец» также неуступчив, как в прошлых матчах.

Нескольких основных игроков одесситов мы не увидели. Речь идет о Цитаишвили и Смирном. Без них, как оказалось, «Черноморцу» очень сложно, но складывалось впечатление, что номинальные хозяева играть вообще не хотели.

Комичности этой ситуации добавлял арбитр Шандор, судейство которого можно назвать очень странным. Впрочем, проблема арбитража в нашем футболе не новость.

По матчу и говорить нечего. Единственное, хочется все же похвалить Гармаша. Один из немногих игроков «Динамо», в паре с Буяльскиим, в этом сезоне, который действительно расцвел. Словно обрел вторую молодость. Отметим и Витиньо, оформившего дубль и Кулача, который забил дебютный гол за киевлян. Напоследок, нужно выделить Леднева, который играл больше сам с собой, чем с командой, хотя на старте сезона выглядел неплохо.

В итоге – легкая победа «Динамо», которое еще и разницу мячей подправило этим матчем.

«Черноморец» – «Динамо» 1:6

Голы: Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

В субботу первыми играли «Львов» и «Заря».

Фото: ФК Львов

Очень понравилась львовская команда в этом матче. Главное, подопечные Дулуба нашли самое уязвимое место «Зари» в этом сезоне – защитная линия.

Проблемы «Зари» в защите также не новость, а кадров и ресурсов для решения этой проблемы у Скрипника нет. Все это сказывается против сильных соперников, особенно в Европе. Но тут в роли такого соперника выступил «Львов».

Можно сказать, что в эпизоде с двумя голами «Львову» повезло. Два рикошета – два мяча. Но вряд ли кто-то скажет, что их победа была незаслуженной.

Более того, «Заря» не показала тот футбол, который мы привыкли видеть от нее. Обычно, моментов у команды очень много и больше хромает реализация, но тут «Львов» почти не дал ничего создать у своих ворот. Были полумоменты у Аллахьяра и других. А Луневу также повезло, как и с рикошетами «Львова» в первом тайме.

У хозяев напротив – моментов было много и реализация как раз хромала у них. По статистике – лишь один удар в створ, но мяч летал рядом со штангой много раз. Чудо, что «Заря» не пропустила три и более.

В итоге, «Львов» заслуженно победил и улучшил свое положение в нижней части таблицы. «Заря» оступилась, чего и ждут конкуренты.

«Львов» – «Заря» 2:1

Голы: Шина, 1, Цвек, 32 (АГ) – Лунев, 64

«Шахтер» играл против «Руха».

Фото: ФК Шахтер

Правда, играл лишь один «Шахтер». «Рух» приехал защищаться, но и такая тактика имеет место быть. Ну и львовянам почти это удалось.

«Руху» практически удалось накрыть все в своей штрафной. Да, «Шахтер» владел преимуществом и уверенно вел игру, но опасных моментов у команды было минимум. В первом тайме обязан был забивать Фернандо, который упал в ненужный момент перед воротами.

По-настоящему «Шахтер» включился во второй половине встречи. «Горняки» все еще пытались играть флангами, но «Рух» уверенно читал замыслы соперника и был к ним готов.

В конце встречи «Шахтер» нашел, как взломать защиту «Руха». В ход пошли дальние удары. Соломон показал первым, угодив в штангу, а вот Маркос Антонио не прогадал и красивым ударом открыл счет.

Только «Рух» впервые за матч открылся, как «Шахтер» тут же наказал соперника. Тете не простил и довел счет и матч до уверенного для своей команды.

«Шахтер» не отпустил «Динамо», а вот «Рух» все ближе к зоне вылета.

«Шахтер» – «Рух» 2:0

Голы: Маркос Антонио, 83, Тете, 88

«Днепр-1» принимал «Александрию».

Фото: Днепр-1

Нужно понимать, что «Александрия» си без него – две разные команды. Но тут нужно отдать должное, который и без своего самого креативного игрока уверенно смог пройти с командой последние матчи.

Игра с «Днепром-1» была проверкой для гостей, которую они не выдержали. Кроме гола в первом тайме, так и не вспомнишь, что еще гости создали за матч.

А вот хозяева играли очень легко. Дома игры у «Днепра-1» получаются очень хорошо. Нереально вырос Довбик, который на данный момент является одним из лучших форвардов в УПЛ. На неделе забил он за сборную, ну и продолжил это делать в УПЛ.

Вначале он сравнял счет с пенальти, а позже легко реализовал выход один на один. А вот если бы реализовал еще пару моментов позже мог и оформить хет-трик. Во втором тайме он действительно был к нему близок, но отметим сейв Билыка.

Третий мяч «Днепр-1» забил еще в первом тайме, но отличился капитан Логинов. Пожалуй, один из своих лучших матчей выдал защитник, хотя чаще всего в других матчах именно он является самым проблемным в команде.

В итоге, «Днепр-1» легко выиграл и забрался в топ-3. «Александрия» от пятого места отстала уже на много очков.

«Днепр-1» – «Александрия» 3:1

Голы: Довбик, 28 (пен.), 38, Логинов, 41 – Бабогло, 19

Воскресный матч открывали «Минай» и «Ингулец».

Фото: ФК Минай

Битва за шесть очков ожидала быть интересной и не очень. Интересная – из-за турнирного положения команд. Где как не против главного соперника набирать очки. Не интересная – из-за футбола, который показывают обе команды.

В итоге, футбола мы увидели мало, зато голов много. «Минай» был лучше в первом тайме, хоть и пропустил нелепый гол. Из-за обрезки защитника мяч в пустые ворота забил Ковалев.

Но тут же «Минай» сумел забивать дважды. В первом случае мяч в ворота затолкал Селезнев, забив первый гол в сезоне, а позже Горин вывел хозяев в вперед.

Во втором тайме все поменялось. «Ингулец» перехватил преимущество, которое долго не мог реализовать. Неплохо сыграл и вратарь «Миная» Кучер, но второй гол он все же пропустил. Плохотнюк чудным образом сумел забить и принес «Ингульцу» очко.

Положение команд в турнирной таблице не поменялась. Обе находятся на дне.

«Минай» – «Ингулец» 2:2

Голы: Селезнев, 39, Горин, 45+1 – Ковалев, 28, Плохотнюк, 80

Мечтающая о бронзе «Ворскла» принимала «Мариуполь».

Фото: ФК Ворскла

Гости вряд ли могли на что-то рассчитывать в матче. «Заря» свой матч проиграла и «Ворскла» уверенно забирала бы третье место по итогам тура, если бы победила. Статус аутсайдера и проблемы в защите еще более не добавляли команде каких-то шансов перед матчем.

Примечательно, что в каждой игре «Мариуполь» борется. Более того, игра в атаке у команды поставлена, однако, похоже, игроки не в состоянии воплотить моменты в голы. В этом матче было также. Несколько раз «Мариуполь» прощал своего соперника, хотя не раз находил бреши в их обороне.

Но в атаке «Ворскла» в этом сезоне очень хороша. Особенно выделяется Тилль. Люксембургский полузащитник заявил о себе и в этом матче, поучаствовав в четырех голах команды.

Кроме того, что забил дважды, еще и отметился ассистом с игры и со стандарта. Прям идеальный полузащитник, от игры которого буквально фанатеет Максимов. Ну а «Мариуполь» в защите не только провалился, но еще и привозил голы в свои ворота.

Говорить о матче больше нет необходимости. Тотальный декласс и колоссальная разница в классе между командами. Даже без удаления победа полтавчан была лишь вопросом времени. Правда, победа далась ценной травмы Ранжела. «Ворскла» уже третья, а «Мариуполь» на самом дне таблицы.

«Ворскла» – «Мариуполь» 5:1

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 83 – Топалов, 61

Удаление: Петерман, 60

«Десна» дома играла против «Колоса».

Фото: ФК Десна

Кажется, что у «Десны» проблем сейчас больше околофутбольных, чем футбольных. Хватило команды лишь на старт сезона. А вот недавние травмы ключевых игроков серьезно подкосили команду. Впрочем, «Колос» находится еще в более крутом пике и сменил уже двух тренеров.

Однако, проблемы «Десны» более серьезные. Если проблема «Колоса» решается одним качественным тренером, но у черниговцев все труднее.

По сути, команду нужно строить заново, ведь вероятность ухода Тотовицкого и Будковского очень высокая. Без первого это будет другая команда, возможно, уровень места 8-11. Добавляет все и ситуация с долгами…

Матч получился неинтересным во все. «Десна» привычно играла первым номером дома, но толку мало. Опасных моментов было минимум, а глупейшее удаление Селина в начале второго тайма еще и подкосило команду.

«Колос» тем более не впечатлил, но свой максимум выжать сумел. Сичинава. После удаления, хоть и не сразу, Сичинава сумел поразить дальний угол ворот Литовки. В меньшинстве «Десна» кинулась в атаку и получила свой шанс. Правда, Сафронов пробил очень слабо и не зря схватился за голову.

В итоге, «Десна» уже 8-я в таблице, «Колос» выиграл впервые за пять матчей. Не зря президент клуба Андрей Засуха приехал в Чернигов на матч лично.

«Десна» – «Колос» 0:1

Гол: Сичинава, 67

В понедельник УПЛ приготовила нам матч «Верес» – «Металлист-1925».

Фото: ФК Верес

Очень долго команды присматривались друг к другу. Игра получилась откровенно скучной, но с большим количеством борьбы. Правда, от нее толку было немного.

Удары хоть и были, но почти все в руки вратарям. Однако «Верес» жаждал победы больше соперника и полностью заслужил ее.

Открыл счет в конце первого тайма Геннадий Пасич, умело распорядившись ошибкой защитника, пытающегося создать искусственный офсайд. Обыграть вратаря ему труда не составило.

Во втором тайме «Верес» еще более добавил в активности, что в итоге привело к второму голу. На этот раз ровненский клуб забил со стандарта и Солдат вколотил мяч с ближнего расстояния в ворота.

Ответить «Металлисту-1925» не удалось, да и весь матч команда не напоминала ту, что недавно выиграла пять матчей подряд. А вот «Верес» опередил харьковчан в таблице и уже идет 7-м.

«Верес» – «Металлист-1925» 2:0

Голы: Пасич, 40, Солдат, 61

Лучший игрок тура – Оливье Тилль («Ворскла»).

Лучший тренер тура – Юрий Максимов («Ворскла»).

Турнирная таблица после 15 туров: