Итоги 17 тура УПЛ. «Шахтер» и «Динамо» разгромили своих соперников, шесть голов в матче в Чернигове

Новый рекорд Ризныка

Послесловие

Фото: ФК Шахтер

В Украине завершился предпоследний в 2021-м году – 17-й тур чемпионата Украины, который запомнился неожиданно большим количеством голов.

Начался тур традиционно в пятницу игрой между «Шахтером» и «Львовом».

Фото: shakhtar.com

Для гостей это был серьезный тест после двух подряд побед. И в первом тайме командас ним справлялась. «Шахтер» был острее, но свои моменты «горняки» раз за разом упускали. Подводило как раз завершение.

А вот «Львов» провел одну из своих немногих атак и забил. Эрнест накрутил Марлона и отправил мяч в дальний нижний угол. Больше «Львов» об атаках не думал. В конце тайма гости пропустили. Мудрика сбили в штрафной и Тете с пенальти реализовал приговор.

«Шахтер» пришел в себя лишь после перерыва и просто уничтожил соперника. За быстрыми фланговыми игроками хозяев львояне просто не успевали. Этим пользовался Мудрик, который во втором тайме оформил три ассиста. Правда, перед этим голевую отдал Корниенко на Педриньо.

Ну а дальше Мудрик все делал для партнеров. Вначале он ассистировал на Бондаренко, а позже отдал голевую на Степаненко, которому удалось перебросить вратаря. Завершил погром Конопля, забив головой. Перед этим был еще один 11-метровый, который реализовал Марлос.

В итоге, «Шахтер» уничтожил «Львов» и вышел в лидеры УПЛ.

«Шахтер» – «Львов» 6:1

Голы: Тете, 45 (пен.), Педриньо, 55, Бондаренко, 78, Марлос, 85 (пен.), Степаненко, 86, Конопля, 90 – Эрнест, 17

Удаление: Махмутович, 81

Субботний день открывала игра в Луцке между «Вересом» и «Динамо».

Фото: ФК Динамо

Встреча во все могла не состояться из-за плохого газона, который на ночь не захотели накрыть. Впрочем, встречу решили сыграть.

Возможно, это и разозлило «Динамо», которое было инициатором переноса. Киевляне провели идеальный для себя матч, не позволив «Вересу» показать абсолютно ничего.

Не лучший свой матч провел вратарь хозяев Когут. В начале встречи пропустил он от Вербича мяч в ближний угол, хотя вратарь уровня УПЛ должен брать такие удары без проблем. «Динамо» нагнетало и после первого гола и спокойно вело игру.

Во втором тайме киевляне довели свое преимущество. Вновь забил Вербич, и вновь в ближний угол. Позже Монзуль увидела пенальти на Гармаше, который принялся бить Цыганков. Первый удар от забил, но рефери приказала перебить удар. Второй раз Цыганков пальнул мяч выше ворот. Впрочем, Виктор реабилитировался позже, забив уже в пустые ворота. Когут на этот раз загулял.

В итоге, несмотря на плохой газон «Динамо» убедительно победило. А вот «Верес» проиграл первый в сезоне домашний матч.

«Верес» – «Динамо» 0:3

Голы: Вербич, 21, 61, Цыганков, 65

Удаление: Немчанинов, 88

«Рух» играл против «Ворсклы».

Фото: ФК Ворскла

После позора в Днепре «Ворскла» искала шанс реабилитироваться. Правда, дома «Рух» играет очень сильно и вряд ли полтавчане рассчитывали на легкую встречу.

Шикарный матч провел вратарь Ризнык. Именно благодаря ему «Ворскла» не пропустила, а ведь середины второго тайма играла в меньшинстве. Более того, Дмитрий еще и взял пенальти в конце первого тайма, став рекордсменом УПЛ.

Даже в меньшинстве «Ворскла» могла забить. Ранжел дважды бил через себя и дважды был близок к голу, но в ворота не попадал. «Рух» также имел моменты. Кроме неудачного пенальти Климчука могли также забить Бойчук и другие.

Самый реальный шанс хозяева упустили в конце встречи. Федорчук выиграл борьбу в штрафной и отправил мяч над перекладиной с убойной позиции.

В итоге, ничья, которая не на пользу обеим командам.

«Рух» – «Ворскла» 0:0

Удаление: Кравчук, 61

«Металлист-1925» играл с ожившим «Колосом».

Фото: Металлист-1925

Команда из Коваливки очень неплохо смотрелась в последних встречах и было видно постепенное выздоровление. А вот харьковчане проиграли четыре матча подряд и были в поисках себя.

Встреча проходила на равных, но небольшое преимущество все же было у харьковчан. Правда до него «Колос» успел забить. Диего Карлос забил дебютный гол в УПЛ, быстрее всех среагировав на суматоху в штрафной.

Преимущество во владении мячом мало чем помогало хозяевам. В этом матче сыграл именно класс команды, который у «Колоса» выше. Более того, гости были и острее.

У «Металлиста-1925» из реальных моментов вспомним момент у Задераки в конце встречи. Вместо ворот он с лета пальнул мимо. А вот у «Колоса» мог делать дубль Диего Карлос, но его удар успели накрыть.

«Колос» удержал победу, выиграв второй матч подряд и обошел харьковчан в таблице.

«Металлист-1925» – «Колос» 0:1

Гол: Диего Карлос, 28

Воскресный день открывала игра в Запорожье между «Зарей» и «Ингульцом».

Фото: ФК Заря

Игра проходила под контролем луганчан и ничего не должно было им тут помешать набрать очки. Команда сейчас на ходу, несмотря на вылет из еврокубков.

«Ингулец» ничем удивить не смог. К слову, всю первую половину сезона «Ингулец» просто тень самого себя прошлого сезона, а ведь летом команда вроде как усилилась…

В итоге, моментов в матче много не было. А верных шансов еще меньше. «Заря» свой уверенно реализовала во втором тайме. Фаворов со второй попытки сумел забить.

А вот перед этим у «Ингульца» был 100% момент. Козак получил мяч перед воротами, но пробил откровенно неудачно в ситуации, где забил бы, наверное, любой другой игрок команды. В конце встречи Булеца мог удваивать счет, но запорол момент не хуже, чем у Козака.

По итогу, «Ингулец» вновь без очков, а «Заря» сумела победить на классе.

«Заря» – «Ингулец» 1:0

Гол: Фаворов, 62

«Александрия» играла против «Миная».

Фото: fco.com.ua

По итогам матча можно сказать, что «Минай» главный претендент на вылет. Игры у команды нет абсолютно, хотя притакой безнадеги не наблюдали.

Встреча получилась односторонней. «Александрия» летела на ворота соперника и очень хотела набрать максимум очков в этой игре, что и случилось. Активный весь матч был Спинелли и именно он открыл счет, сыграв головой в штрафной.

Чуть позже «Александрия» уже вела в два мяча. А все благодаря вратарю «Миная» Кучеру, который пропустил в ближний угол удар от Третьякова.

После перерыва ситуация также не поменялась. «Александрия» была лучше, но хороших атак уже было меньше, экономив силы перед последним туром в году.

«Минай» так ничего и не придумал в матче, а под конец игры пропустил третий. В итоге, «Александрия» взяла три очка, а «Минай» остался внизу таблицы.

«Александрия» – «Минай» 3:0

Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

Вечером «Десна» играла с «Мариуполем».

Фото: ФК Десна

В отличии от «Миная», «Мариуполь» не выглядит настолько плохо. Несмотря на молодой состав игра у команды поставлена и не хватает лишь мастерства и опыта. В игре с «Десной» у гостей все получалось.

«Десна» начала неплохо, но было видно, что азовцы хорошо подготовились. Команда провела несколько контратак, одна из которых привела к голу. Кащук сумел распечатать ворота хозяев. Обязан был забивать второй Мампасси, но пробил рядом со штангой.

Но все же, «Мариуполь» забил второй мяч. Правда с пенальти. И отличился Кащук, оформив дубль. Однако «Десна» быстро пришла в себя. Арвеладзе быстро отыграл один мяч, а позже Юрченко уже сделал счет равным.

Давление «Десны» нарастало и хозяева получили шанс. За фол в штрафной «Мариуполя» был назначен пенальти и взялся его бить Будковский, который пробил в штангу. Но забить третий мяч «Десне» удалось с игры. И сделал это спустя пару минут Волошин, пробив в дальнюю штангу.

Казалось, победа уже от «Десны» не уйдет, но «Мариуполь» сумел удивить. Ведь поражение команда за этот матч точно не заслужила. Во втором тайме азовцы также не реализовали несколько верных моментов, но в конце встречи забить им удалось. Защита «Десны» на мгновение отключилась и Хромей спас ничью для «Мариуполя».

Ничья мало чем помогла обеим командам. «Мариуполь» остался на дне, а «Десна» идет лишь 7-й.

«Десна» – «Мариуполь» 3:3

Голы: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 24, 49 (пен.), Хромей, 90

В заключительном матче «Днепр-1» принимал «Черноморец».

Фото: Днепр-1

Как ни старался «Черноморец», сегодня был не их день, хотя начало обеих таймов были за одесситами. Одну из первых атак команда довела до гола. Исаенко оказался в штрафной никем не прикрытый и уложил мяч в угол ворот.

Дальше играл лишь «Днепр-1». Причем команде удалось быстро сравнять счет благодаря ошибке соперника. В результате Пихаленок пробил из-за штрафной и попал в угол ворот. В конце тайма был момент у Ваната, но пробил он рядом со штангой.

«Черноморец» неплохо начал и второй тайм. Ванат вновь получил момент, но на этот раз сотряс лишь штангу. «Днепр-1» постепенно перехватил инициативу и вышел вперед. Рефери увидел пенальти на Джурасеке и Довбик исполнил приговор.

Добил «Черноморец» Игнатенко и арбитр. Первый забил с линии штрафной сильным ударом, но перед этим Довбик был в минимальном офсайде. Правда, камера показала каким-то чудом показала, что плечо защитника одесситов было ближе к воротам и гол засчитали, хотя в моменте можем увидеть, что офсайд у Довбика все же был. Да и линии какие-то кривые нарисовали на повторе, в общем… это УПЛ!

«Днепр-1» довел игру до победы и сохранил третье место.

«Днепр-1» – «Черноморец» 3:1

Голы: Пихаленок, 20, Довбик, 64 (пен.), Игнатенко, 71 – Исаенко, 12

Лучший игрок тура – Дмитрий Ризнык («Ворскла»).

Лучший тренер тура – Роберто Де Дзерби («Шахтер»).

Турнирная таблица после 17 туров: