Итоги 18 тура УПЛ. Феерическое возвращение Мораеса, «Заря» отобрала очки у «Динамо»

Третья подряд победа «Колоса»

Послесловие

Фото: ФК Шахтер

В УПЛ завершился последний в году – 18-й тур Премьер-лиги. Подарил он нам много неожиданных результатов, интересных матчей и ничьих.

В пятницу начали тур «Мариуполь» и «Днепр-1».

Фото: ФК Мариуполь

Матч обещал быть зрелищным, так как обе команды демонстрируют неплохой футбол в атаке. Конечно, «Мариуполю» не хватает класса, при том что игра у команды есть.

Была она и в этой встрече. Начало матча было за хозяевами, но к середине тайма «Днепр-1» перехватил инициативу. Ну а позже сумел конвентировать ее в гол. Случился он с пенальти, где Довбик уверенно обыграл вратаря.

В конце тайма Кащук получил вторую желтую карточку и о шансах хозяев можно было забыть. «Днепр-1» с начала второй половины наращивал преимущество, которое обязан был переводить в гол. Но Довбику не мешало бы подправить реализацию, так ему бы и вовсе не было цены. Забить в этом матче ему больше не было суждено. Его гол даже был отменен после VAR.

Вместо 7-го номера забивали другие. Вначале второй пенальти в матче он отдал пробить Пихаленку, который его реализовал, а позже отличился Билл, доведя победу «Днепра-1».

Днепряне завершают год в УПЛ на 3-й строчке. А ведь год назад команда стояла на вылет. Теперь там оказался как раз «Мариуполь».

«Мариуполь» – «Днепр-1» 0:3

Голы: Довбик, 35 (пен.), Пихаленок, 75 (пен.), Билл, 78

Также в пятницу играли «Ингулец» и «Десна».

Фото: ФК Ингулец

Не исключено, что «Десна» в таком составе вообще проводила свой последний матч. У многих лидеров завершаются контракты, а разные слухи о ситуации в команде не располагают на позитив.

А вот «Ингулец» активно искал шанс зацепиться за победу и нашел его. С первых минут команда доминировала в матче, но ее подводила реализация. Но ближе к концу тайма один момент все же удалось использовать. Сделал это Поспелов, пробив головой точно в угол ворот. Почти сразу «Десна» могла отыграться, но свой момент упустил Безбородько.

Первая же атака во втором тайме принесла результат «Ингульцу». Мяч оказался у Полегенько, который сильным ударом послал его под перекладину. Но тут же «Десна» отыграла один мяч. Это не менее классным ударом сделал Дегтярев.

«Десна» бросилась отыгрываться, но опасных моментов почти не создала. Даже в меньшинстве, в котором пришлось хозяевам играть в конце матча, они выстояли.

К слову, это первая победа «Ингульца» с августа. Впрочем, команда осталась в зоне вылета. «Десна» завершила год седьмой и с туманными перспективами.

«Ингулец» – «Десна» 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56

Субботний день открывали «Александрия» и «Шахтер».

Фото: ФК Шахтер

В первом круге «Александрия» удивила всех, нанесяпервое поражение во главе «Шахтера». И на этот раз хотела повторить то достижение. Впрочем, «Шахтер» после неудачного последнего матча ЛЧ также искал возможность реабилитироваться.

«Александрия» ничем не уступала своему сопернику, но моменты несли мало угрозы. «Шахтер» выглядел опаснее, но пропустил первым во втором тайме. После навеса Кожушко уложил мяч головой точно в угол.

Правда, радовались хозяева недолго. Вышедший на замену Соломон своим первым же ударом сотворил шедевр, отправив мяч в дальнюю девятку. А еще спустя несколько минут и замен, Мораес, впервые в этом сезоне вышедший на поле, сыграл на опережение и вывел гостей вперед.

Моментов отыграться у хозяев не было – «Шахтер» завершил год победой и лидером таблицы УПЛ.

«Александрия» – «Шахтер» 1:2

Голы: Кожушко, 63 – Соломон, 70, Мораес, 78

Также свой матч играли «Верес» и «Рух».

Фото: НК Верес

Различить что-либо в тумане, накрывший камеры и арену было невероятно трудно. «Рух» после двух неплохих матчей хотел завершить год на мажорной ноте, ну а «Верес» и так, кажется, перевыполнил свой план на осеннюю часть сезона.

Моментов в матче было немного, но все они были очень близки к голу. У «Руха» в первом тайме мог забивать Климчук, но попал головой в перекладину. В ответ Сергийчук бил в девятку головой, но на месте оказался вратарь.

Голы болельщики дождались во втором тайме. Первая же хорошая атака привела к забитому мячу. Панасенко с линии штрафной реализовал шикарную передачу от партнера.

«Рух» побежал отыгрываться, но пробить Когута долгое время не удавалось. Удалось это сделать лишь с пенальти под конец встречи. Климчук принес ничью львовянам. Добротный футбол от обеих команд.

«Верес» – «Рух» 1:1

Голы: Панасенко, 62 – Климчук, 82 (пен.)

В завершающем матче дня «Львов» принимал «Ворсклу».

Фото: ФК Львов

Играли львовяне очень неплохо и даже в чем-то превосходили полтавчан, которые под конец года забуксовали. «Ворскла» была опаснее, но именно «Львов» создал первый хороший момент.обязан был забивать с пары метров, но умудрился пробить в голкипера.

Картина матча не поменялась и во втором тайме. «Львов» играл лучше и вновь не забил. На этот раз в начале второй половины упустил момент Брикнер, который не попал фактически в пустые ворота.

Как это обычно бывает, соперник наказывает за транжирство. «Ворскла» забила в ответ. Навес Кане на дальнюю штангу и Коджови вогнал мяч в дальний угол.

Правда, «Львову» быстро удалось сравнять счет. На этот раз команду не спас уже Ткаченко, подменявший Ризныка и позволил Ременяку восстановить ничью на табло. В конце матча Ткаченко едва не подарил три очка «Львову», но к его счастью, мяч отскочил от ноги за пределы поля.

«Ворскла» завершает год пятой, хотя еще недавно была на третьей строчке. «Львов» выше зоны переходных матчей, что еще раз доказывает, что команда при Дулубе выздоровела.

«Львов» – «Ворскла» 1:1

Голы: Ременяк, 74 – Коджови, 65

Завершался тур в воскресенье, открывали день «Черноморец» и «Металлист-1925».

Фото: ФК Черноморец

Матч получился весьма интересным и богатым на моменты. Стартовый натиск «Черноморца» привел к сразу двум голам. Вначалеуложил мяч в нижний угол, сместившись с фланга, а позженевероятным ударом поразил дальний угол ворот.

Харьковчане лишь во втором тайме немного пришли в себя, хотя до этого могли пропустить еще. Надежду команде дал Марлисон, который реализовал пенальти.

Впрочем, опасные моменты на этом у них завершились. Откровенно хороших шансов у них не было, а там где могло что-то получиться, игроки принимали плохие решения.

«Черноморец» также мог забить еще, но вместо этого лишь удержал счет. Тем не менее одесситы победили и на мажорной ноте завершили год. Харьковчане проиграли 6-й матч подряд, так что есть над чем работать зимой.

«Черноморец» – «Металлист-1925» 2:1

Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 5 – Марлисон, 57 (пен.)

В центральном матче тура «Динамо» играло против «Зари».

Фото: ФК Динамо

Чего-то особенного киевляне за матч не показали. Было несколько неплохих атак, но вряд ли чемпион Украины может быть доволен такой игрой. Ну а «Заря» приехала за ничьей и ее добилась.

Много работы было у вратаря Мацапуры, который провел действительно неплохой матч. Особенно вышел у него первый тайм. Два опасных момента у Гармаша – и лишь молодой вратарь «Зари» помешал киевлянам забить.

Ну а у «Динамо» кроме Гармаша и обострять было некому. Забили, к слову, киевляне не без участия Дениса – Буяльский открыл счет под конец первого тайма.

А вот чего «Динамо» точно не ожидало, так это всплеска «Зари» в начале второй половины. Аллахьяр, который, по видимому, проводил свой последний матч за команду, забил с разворота красивым ударом.

Потом играли лишь киевляне, а «Заря» села в защиту. Обычно в этом сезоне надежности у ворот луганчан не бывает, но с «Динамо» они выдержали. Ну и вновь отличился Цыганков, который вновь не попал в пустые ворота.

В итоге – ничья и «Динамо» завершает год вторым. До «Шахтера» два очка. «Зари» – 4-я.

«Динамо» – «Заря» 1:1

Голы: Буяльский, 44 – Аллахьяр, 49

Завершал год матч «Колос» – «Минай».

Фото: ФК Минай

Начали гости здорово. Неплохие комбинации в первые минуты и как следствие – гол.сумел отыскать момент и сильно пробил в угол.

Вообще матч «Минай» мог бы записать себе в актив, если бы не подвела реализация. Ужгородцы имели еще моменты, но класса для их реализации у команды не было.

«Колос» также был неплох, а если сравнивать с командой месячной давности так и вообще преображение. Но, в отличии от соперника, хороших моментов у команды Вишняка так и не нашлось, за почти весь матч.

Развязка случилась в конце встречи. За игру рукой в штрафной «Миная» арбитр указал на пенальти и Милько его реализовал. Ну а спустя пару минут стандарт принес «Колосу» победу. Черноморец был выше всех в штрафной и, продавив соперников, вогнал мяч в ворота. Такие победы для «Колоса» были характерны в прошлом сезоне.

В итоге, «Колос» с тремя победами подряд завершил год 8-м. «Минай» остался 15-м.

«Колос» – «Минай» 2:1

Голы: Милько, 88 (пен.), Черноморец, 90 – Вишневский, 11

Лучший игрок тура – Жуниор Мораес («Шахтер»).

Лучший тренер тура – Игор Йовичевич («Днепр-1»).

Турнирная таблица после 18 туров: