Итоги 18 тура УПЛ. «Заря» и «Десна» не доросли до уровня «Динамо» и «Шахтера»

«Колос» и «Александрия» будут сражаться за Лигу Европы

Фото: УПЛ

В УПЛ почти завершился 18-й тур, в котором обошлось практически без неожиданностей. «Львов» и «Рух» свой матч сыграют позже из-за погодных условий.

Начался тур в субботу двумя матчи. В битве аутсайдеров «Минай» в Ужгороде принимал «Ингулец».

А началась игра с неприятностей для хозяев. Карась до 25 минуты заработал две желтые карточки и отправился отдыхать. «Минай» большую часть встречи играл в меньшинстве, еще и привезя пенальти в свои ворота. Приговор исполнил Бартулович.

Фото: ФК Минай

Попытка перестроить игру в первом тайме и после перерыва успеха ужгородцам не принесла. К слову, «Ингулец» выиграл лишь свой второй матч в УПЛ и чуть отдалился от зоны вылета. А вот «Минай», похоже, ждет борьба за выживание.

«Минай» – «Ингулец» 0:1

Гол: Бартулович, 27 (пен.)

Удаление: Карась, 25

В другом матче «Ворскла» в Полтаве принимала «Днепр-1» и также не обошлось без удаления. Правда, случилось оно во втором тайме.

Матч получился незрелищным, но боевым, и «Днепр-1» к концу тайма открыл счет, усилиями Дугласа. Впрочем, бразилец едва не подвел команду, удалившись в начале второго тайма, но «Ворсклу» и это не спасло.

Фото: ФК Ворскла

Юрий Максимов перепробовал все, что у него было в арсенале, но «Ворскла» даже не наиграла на ничью. В итоге, полтавчане потеряли шанс догнать «Десну» и «Зарю», а вот «Днепр-1» маленькими шажками добирается до топ-6.

«Ворскла» – «Днепр-1» 0:1

Гол: Дуглас, 40

Удаление: Дуглас, 53

Воскресный день открывала игра в Мариуполе, где азовцы принимали «Колос».

Интрига в матче умерла в начале второго тайма. До 30-й минуты хозяева горели 0:2, благодаря голам Чурко и Костышина. Гол Бондаренко в конце первой половины должен был встряхнуть «Мариуполь», но «Колос» забил сразу после перерыва. А чуть позже окончательно добил хозяев Лысенко.

Костышин-младший, к слову, сделал еще и два ассиста в добавок к забитому мячу.

Фото: ФК Колос

«Колос» – в двух очках от «Ворсклы» и 5-го места, а вот «Мариуполь» проиграл четвертый матч из последних пяти.

«Мариуполь» – «Колос» 1:4

Голы: Бондаренко, 45+1 – Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61

Дальше состоялись два центральных матча тура. В первом «Шахтер» играл в Киеве с «Десной».

Матч обещал получится зрелищным и боевым, но по сути так было лишь до гола «Шахтера». «Десна» имела несколько моментов, включая удар в штангу Тотовицкого, но на 34-й минуте рефери назначил пенальти. Имереков сфолил на Кривцове в штрафной и, пересмотрев VAR, арбитр указал на «точку». Пенальти скорее был, чем нет, ведь Имереков действительно схватил Кривцова двумя руками. Тете приговор реализовал.

Во втором тайме «Шахтер» напомнил себя самого. Шикарные комбинации, не в последнюю очередь благодаря Соломону, который играл на родной позиции на левом фланге. В итоге, израильтянин сделал дубль. Особенно классным вышел первый мяч. Не менее классно забил и Тете, сделав дубль в конце встречи.

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» будет бороться за золото, вот «Десна» и о серебре пока думать рано. По игре не дотягивают черниговцы до топ-2.

«Шахтер» – «Десна» 4:0

Голы: Тете, 34 (пен.), 80, Соломон, 75, 77

Еще в одном матче «Заря» принимала «Динамо» и это, пожалуй, центральный матч тура.

Луганский клуб на равных играл с киевлянами в первом тайме и даже мог открыть счет, Но Аллахьяр не смог обыграть Бущана в ближнем бою.

А вот во втором тайме «Динамо» заиграло активнее и воплотило это в голы. Вначале Беседин переправил мяч в ворота с метра после прострела с фланга, а затем Сидорчук выдал супергол. Навес на Сергея и тот с лета бьет из-за штрафной и прошивает Василя. Загляденье! Был еще полумомент у «Зари», но вновь на высоте оказался Бущан.

Фото: ФК Динамо

В итоге «Заря» проиграла и, скорее всего, за топ-2 не поборется. Примечательно, что все команды, претендующие на бронзу, проиграли в этом туре. «Динамо» в свою очередь сохранило отрыв от «Шахтера».

«Заря» – «Динамо» 0:2

Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 59

И в последней игре выходных «Александрия» принимала «Олимпик». Матч должен был показать перспективы обеих команд за борьбу в топ-5.

В итоге, матч получился почти в одни ворота. Как бы «Олимпик» не пожалел, что уволил Игоря Климовского. Пока при Юрии Калитвинцеве, команда выглядит бледно.

«Александрия» полностью владела инициативой, и реализовала это в гол. Бондаренко замкнул навес Вантуха. Во втором тайме «Александрия» могла забивать еще несколько раз, но отличилась лишь в конце встречи, усилиями Стецькова.

Фото: fco.com.ua

«Алекандрия» вместе с «Колосом» почти подобрались к «Ворскле – а значит борьба за топ-6 только начинается. «Олимпик» уже 9-й и надежд на еврокубки все меньше.

«Александрия» – «Олимпик» 2:0

Голы: Бондаренко, 28, Стецьков, 90

Турнирная таблица после 18 туров: