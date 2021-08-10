Итоги 3-го тура УПЛ. Первое поражение Де Дзерби, «Заря» упустила возможность взять очки с «Динамо»

«Десна» – лидер чемпионата

Послесловие

Фото: ФК Динамо

Лишь начало августа, а в Украине завершился уже третий тур УПЛ, который подарил нам много интересных результатов и ярких моментов. Завершился он не полностью, ведь «Минай» и «Колос» свой матч сыграют позже.

А начался он, как уже стало привычно, в пятницу, матчем между новичками УПЛ «Металлистом 1925» и «Черноморцем».

Фото: Металлист 1925

Обе команды хотели реабилитироваться за поражения в прошлом туре, но «Черноморцу» очки были важнее, с учетом двух поражений подряд.

Несмотря на доминирование харьковчан, «Черноморец» открыл счет. Во многом благодаря пассивной игре защиты и голкипера, так Бугай забил в падении, да еще и через себя. Позже он оформит дубль, уже из-за ошибки голкипера, но между тем «Металлисту 1925» удалось сравнять счет. Кадири уверенно сыграл в защите, но получился пас на Батюшина, который в касание уложил мяч в девятку.

«Металлист 1925» с первых минут второго тайма бросился отыгрываться и спустя время своего добился. Голодюк сыграл на опережение в штрафной и вогнал мяч в сетку, а в следующей атаке Фабиньо накрутил соперника в штрафной и прострелил. Мяч после рикошета от защитника предательски залетел в ворота. Отыграться «Черноморец» мог, но верный момент упустил Михайленко, пробив головой в голкипера в конце матча.

В итоге «Металлист 1925» заслуженно победил и, к слову, выиграл второй матч в сезоне, а вот идея одесситов на этот сезон пока себя не оправдывает.

«Металлист 1925» – «Черноморец» 3:2

Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (АГ) – Бугай, 17, 43

Не менее интересный матч состоялся во Львове в субботу между «Рухом» и «Вересом».

Фото: ФК Рух

Львовяне уже успели сменить тренера , а «Верес» после двух неплохих матчей имел шанс на очередные очки. Правда, озадачили гостей уже на первых минутах встречи.

Сначала Борячук шикарным ударом головой вогнал мяч в угол ворот, а в следующей атаке удивил голкипера соперника уже Климчук, пробив точно в нижний угол.

«Вересу» удалось выровнять игру и под конец тайма отыграть один мяч. На гол тура в этот раз претендует Шестаков, который с линии штрафной вогнал мяч в дальнюю девятку, не оставив шансов Бандуре.

К слову, во втором тайме голкипер «Руха» также едва не «привез» гол в свои ворота, но свою же ошибку он позже исправил хорошим сэйвом. «Верес» имел возможности сравнять счет, но и «Рух» мог забить больше. Чудом Климчук не сделал дубль, не попав по мячу с пары метров.

В итоге «Вересу» при неплохой игре спасти матч не удалось, а «Руху» смена тренера пошла на пользу, ведь команда выиграла первый матч в сезоне.

«Рух» – «Верес» 2:1

Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 – Шестаков, 40

«Днепр-1» в своем матче пытался доказать свои высокие амбиции в игре с «Мариуполем».

Фото: Днепр-1

И в первые минуты днепряне действительно смотрелись прилично. Уже на 15-й минутесумел открыть счет, лучше всех сориентировавшись в штрафной.отбил мяч, но отбил его уже за линией ворот.

Позже Назаренко мог оформить дубль за тайм, но ограничился лишь одним голом, забив в своем любимом стиле. Он обыграл соперника и вколотил мяч в дальний угол. Забивать мог и Чуже, но его удар был слишком легок для Кудрика.

Во втором тайме «Днепр-1» уже играл по счету, а вот «Мариуполь» был поинтереснее. Несколько хороших атак удались азовцам, но не хватило именно последнего паса. Правда, Вьюнник все же получил свой шанс и сполна им воспользовался, оставшись одним в штрафной соперника.

Подвел азовцев Драмбаев, получив за тайм две желтые карточки, хотя и в большинстве «Днепр-1» играл нервно в последние минуты. Впрочем, победу днепряне сумели удержать и, стоит сказать, победу заслуженную. «Мариуполь» же неплохо себя показал и в этой игре, но видимо, очки придется набирать с другими командами.

«Днепр-1» – «Мариуполь» 2:1

Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 – Вьюнник, 77

Главную сенсацию тура сотворила «Александрия» в матче против «Шахтера».

Фото: shakhtar.com

Обновленная «Александрия» неоднозначно себя показала в двух предыдущих матчах, как и «Шахтер», который хоть и выиграл свои игры, но чего-то нового в игре от итальянских тренеров мы не увидели.

«Александрия» абсолютно не боялась «Шахтер», более того, нервозности у игроков гостей перед грандом мы не увидели – отсюда и уверенная игра и быстрый гол! Третьяков получил мяч будучи одним на линии вратарской и переправил мяч в угол. «Шахтер» тут же включил скорости и через пару атак сравнял счет. Кориненко оказался на позиции левого вингера и вогнал мяч в ворота.

Казалось, «Шахтер» нащупал свою игру, но не тут-то было! «Александрия» неожиданно забила второй мяч. Ковалец получил мяч перед штрафной и мощно пробил низом. Трубин не видел момента удара и не выручил команду. К слову, вина голкипера «горняков» и в первом голе также есть.

Во втором тайме «Шахтер» полностью завладел инициативой, но чем-то удивить соперника и болельщиков так и не смог. Впечатление, что Луиш Каштру из команды не уходил, а Де Дзерби ничего нового ей не дал. «Александрия» справлялась с комбинациями соперника, а где защитники не успевали спасал Билык.

В итоге «Шахтер» и Де Дзерби впервые в этом сезоне проиграли, но важные матчи у команды еще впереди, в особенности, в еврокубках. Правда, с такой игрой в защите стоит немедленно что-то делать. «Александрия» вновь приятно удивила, особенно построением атак и выходом из обороны. Юрий Гура пока оставляет приятное впечатление, если бы не так игра с «Минаем»…

«Шахтер» – «Александрия» 1:2

Голы: Корниенко, 15 – Третьяков, 6, Ковалец, 21

«Ворскла» уже в воскресенье играла против «Львова».

Фото: ФК Ворскла

Полтавчане продолжали просить прощение у болельщиков за невнятную игру и вылет из Лиги конференций, и тут попался львовский коллектив.

В некоторых моментах полтавчане просто летели в атаку, словно с «КуПСом» играла совсем другая команда. «Львов» был поражен уже на второй минуте, когда Кане слета пробил точно в девятку. Спустя пару минут полтавчане забили второй. Степанюк нашел Тилля, тот ускорился, опередил защитника и вогнал мяч в ворота. Под конец тайма они поменялись ролями, но ошибся и защитник «Львова», которого прошел Степанюк и точно пробил в нижний угол.

Во втором тайме картина не поменялась. «Ворскла» летела на ворота соперника и в одном из эпизодов заработала штрафной, где Тилль нашел Степанюка и тот легко оформил дубль. Был еще момент у Вакулы, но новичку команды забить с острого угла не удалось.

«Львов» без гола не остался и отличился в конце матча, усилиями Довгого. Правда, вряд ли на гол львовский коллектив наиграл. В итоге показала себя команда Анатолий Бессмертного очень вяло, но свои очки ога должна набирать с другими соперниками. А «Ворскла» в УПЛ пока выглядит сильно на старте сезона.

«Ворскла» – «Львов» 4:1

Голы: Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 70 – Довгий, 86

В центральном матче тура «Заря» принимала «Динамо».

Фото: ФК Динамо

Параллельно с УПЛ киевляне еще успевают проводить товарищеские матчи не с самыми последними соперниками. Однако физическая форма игроков «Динамо» действительно впечатляет.

Мало кто отдавал предпочтение «Заре» перед этой встречей. Почти новая команда с новыми лицами, хотя уже есть пример «Александрии» в этом сезоне, да и есть магия Скрипника.

Первые минуты «Заря» владела преимуществом, но воплотить это в моменты не удалось. «Динамо» играло более спокойно и одна из первых атак стала голевой. Родригеш заработал угловой и Сирота головой забил первый гол за «Динамо». Киевляне продолжили играть уже по счету, но испортить игру соперника мог Кристиан, который не успел к мячу после паса Кочергина. Бразилец был самым активным игроком до замены во втором тайме. Угрожал воротам и Кочергин, который мог сравнять счет в середине второго тайма, но ему не хватило точности.

«Динамо» терпело и в итоге сработали замены. Караваев вышел на замену и сразу же помог команде заработать пенальти. К точке подошел Шапаренко, но Де Пена выпросил пробить 11-метровый, который в итоге потащил Шевченко. После эпизода Николай высказал недовольство партнеру.

Тут же «Динамо» едва не поплатилось, ведь 11-метровый был назначен уже в их ворота за фол Сидорчука. Однако Фаворов забить с точки также не сумел, попав в штангу.

Сразу же «Динамо» соперника и наказало. Буяльского оставили одного перед штрафной и Виталий уверенно пробил в нижний угол. В конце матча Де Пена мог исправиться, но не забил после выхода один на один. Форма уругвайца вызывает вопросы в начале сезона.

А «Заре» удалось отыграть один мяч. Овусу-Фримпонг не успел выйти на замену, как забил свой второй мяч в сезоне. Легионер «Зари» оставляет хорошее впечатление. Правда, спасти игру луганчанам не удалось.

«Динамо» выиграло по делу и набрало шесть очков. Во вторник киевляне сыграют перенесенный матч с «Минаем». «Заря» тяжело входит в сезон, но и год назад была такая же ситуация, после чего команда уверенно набрала ход. Посмотрим, как будет сейчас.

«Заря» – «Динамо» 1:2

Голы: Овусу-Фримпонг, 90+4 – Сирота, 17, Буяльский, 80

В понедельник «Десна» играла с «Ингульцом».

Фото: УПЛ

Первый тайм получился равным, хотя лучше моменты получились у «Десны». Чудом не забил, пробив с выгодной позиции в космическую станцию, а у гостей шикарный момент упустил, также с выгодной позиции пробив в Литовку.

Во втором тайме «Десне» удалось прибавить в игре. Едва не начудил Гальчук и чудом Калитвинцев не наказал соперника. Также шикарный шанс упустил Цымбалюк, не попав по мячу с пары метров.

«Ингулец» в конце матча уже выстроил автобус, надеясь на ничью, но увезти ее с Чернигова не удалось. Результат черниговцам принес джокер Рябоконя – Безбородько, который появился во втором тайме.

На 85-й минуте форвард замкнул головой навес Калитвинцева, а когда «Ингулец» кинулся в атаку воспользовался пасом от Тотовицкого и завершил контратаку «Десны».

«Десна» выиграла третий матч и стала единоличным лидером УПЛ. Догнать их может «Динамо», если выиграет перенесенный матч. «Ингулец» все еще в поисках своей игры, но пока результата у команды нет.

«Десна» – «Ингулец» 2:0

Голы: Безбородько, 85, 90+1

Лучший игрок тура – Оливье Тилль («Ворскла»).

Лучший тренер тура – Юрий Гура («Александрия»).

Турнирная таблица после 3-х туров: