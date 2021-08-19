Итоги 4 тура УПЛ. «Десна» – лидер чемпионата, «Динамо» впервые потеряло очки

«Черноморца» добыл первую победу в сезоне

Послесловие

Фото: ФК Десна

В УПЛ завершился уже четвертый тур чемпионата. Растянулся он аж на целых пять дней, что для Премьер-лиги впервые.

Начинал тур вице-чемпион Украины «Шахтер», который принимал в Киеве «Металлист-1925».

Фото: ФК Шахтер

Встреча должна была стать принципиальной для главного тренера харьковчан, которые провел в донецком клубе многие годы. «Металлист-1925» действительно неплохо выглядел по ходу матча, но класса игрокам откровенно не хватало.

Первый тайм мало чем запомнился, кроме многочисленных желтых карточек. А вот во втором тайме «Шахтер» принялся за дело уже на старте. Степаненко получил пас от Кривцова и открыл счет.

Гости попробовали изменить ход матча, но «Шахтер» уже результат не отдал и в конце встречи добил соперника. Очередной гол забил Траоре, который отличился вновь. Это его уже третий мяч в УПЛ.

К грандам «Металлист-1925» пока не готов, так что по зубам пока соперники ниже уровнем. «Шахтер» слегка реабилитировался за поражение в прошлом туре и готовился к Лиге чемпионов.

«Шахтер» – «Металлист-1925» 2:0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

Субботний день открывал матч в Луцке между «Вересом» и «Ворсклой».

Фото: ФК Верес

Полтавчане довольно мощно начали сезон, но вот эта игра им не удалась. Хотя поначалу «Ворскла» владела инициативой. Кане исвои шансы правда не реализовали.

В начале второго тайма полтавчане заработали пенальти за фол в штрафной соперника и Тилль сумел переиграть голкипера. Правда, сразу же «Верес» счет сравнял. Подачу с углового замкнул Солдат, забив первый мяч в УПЛ.

А еще спустя пару минут уже «Верес» исполнял 11-метровый за фол в штрафной от Тамма. Сергийчук вызвался его бить, но ударив «паненкой», послал мяч в перекладину.

Упустив момент, «Верес» своих шансов больше не имел, правда и «Ворскла» активно в атаку не шла, в результате чего матч победителя не выявил.

«Верес» показал себя крепким соперником, которые уже отбирает очки у команд из первой части таблицы. «Ворскла», несмотря на уверенный страт, неожиданно оступилась.

«Верес» – «Ворскла» 1:1

Голы: Солдат, 54 – Тилль, 48

«Заря» в Запорожье принимала «Минай».

Фото: ФК Заря

Ужгородскому клубу удалось изменить игру и сделать выводы после поражения от «Динамо». Впрочем, и «Заря» свой последний матч также играла с киевлянами и едва не зацепила ничью.

Игра получилась очень яркой и огромным количеством моментов. В первую очередь – у «Зари», которая за их транжирство позже поплатится. Гладкий, Булеца и Кочергин по очереди могли забивать еще в первом тайме, но стоит отметить и игру голкипера гостей Кучера.

«Минай» также не боялся атаковать и в одном из эпизодов мог наказать соперника, но Месхи с пары метров умудрился запустить мяч в космос.

Во втором тайме картина не поменялась, но «Минаю» удалось забить. Подачу с углового замкнул Горин, попав точно в угол. Гол поменял планы Скрипника и тот сразу же сделал замены - на поле появились Сайядманеш и Шахаб. Первый забил спустя пару минут, сравняв счет, а Шахаб мог вывести команду вперед, но попал в перекладину. Пока его игра на старте сезона вызывает вопросы.

Как не старалась «Заря», вырвать победу им не удалось, а «Минай» увез одно очко и в трех матчах у команды лишь одно поражение. Очень неплохой старт для компании Кобина. А вот у «Зари» есть проблемы с реализацией, так как в Лиге Европы, столько шансов могут и не дать создать.

«Заря» – «Минай» 1:1

Голы: Аллахьяр, 65 – Горин, 53

В центральном матче тура встречались «Десна» и «Днепр-1».

Фото: Днепр-1

Неожиданно, но «Десна» в первом тайме почти не оставила шансов сопернику, но забить удалось лишь раз. Вновь шикарный матч выдал форвард, забивший свой четвертый гол в УПЛ. Он и открыл счет в матче, реализовав навес. Был также в первом тайме активен, но их ударам не хватило точности.

Проснулся «Днепр-1» лишь во втором тайме. Уже на старте счет едва не сравнял Чуже, но с хорошей позиции он пробил в штангу. Казалось, гостям удастся выровнять игру, но подвел команду Ди Франко, получивший две желтые карточки за несколько минут.

Добавил головной боли Йовичевичу еще и Пихаленок, получивший за разговоры первую карточку, а за нецензурное высказывание в адрес арбитра Монзуль еще и вторую. Несмотря на все, «Днепр-1» также неожиданно сравнял счет. Довбик выиграл скоростную дуэль и перебросил голкипера, показав в очередной раз, что является одним из лучших форвардов Украины.

«Десна» бросилась на финальный штурм, но угрозы воротам соперника почти не было. «Днепр-1» практически выстоял, но в конце все же пропустил. Подсобил этому еще и бывший вратарь «Десны» Паст, который не смог зафиксировать мяч в руках и тот залетел в ворота. Завийский принес три очка «Десне».

Кроме трех очков, черниговский клуб еще и стал лидером УПЛ, выиграв все четыре матча. Даже «Шахтер» пока не может таким похвастаться. «Днепр-1» очень вяло начал матч, а еще и проблемы с дисциплиной, что влияет на команду, которая может гораздо больше.

«Десна» – «Днепр-1» 2:1

Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 – Довбик, 79

Удаления: Ди Франко, 59, Пихаленок, 75

Воскресный день открывали «Колос» и «Рух».

Фото: ФК Колос

В отличии от остальных игр, этот матч зрелищным не получился. «Рух» приуже преображается и видно, что команда стала другой. «Колос» после вылета из еврокубков вновь сосредоточился лишь на УПЛ.

Правда, «Рух» с первых минут обозначил свои цели и к середине тайма был уже впереди. Подачу со штрафного должен был замыкать Ориховский, но неудачно принял мяч, однако тот достался Борячуку, который свой момент реализовал. Мог Андрей сделать дубль, но не откликнулся на прострел от партнера.

«Колос» добавил уже во втором тайме, но все мог испортить Ром, которые заработал две желтые карточки. Правда, в меньшинстве хозяева заиграли лучше и сравняли счет. Новак первым откликнулся на отскок в штрафной и поразил ворота.

Сичинава и во все мог принести победу хозяевам, но промахнулся с хорошей позиции. После матча Руслан Костышин сообщил, что был на грани отставки, если бы команда проиграла. Очевидно, изменения «Колосу» нужны. «Рух» на данный момент вряд ли бы отказался от одного очка, ведь новый тренер лишь недавно в команде.

«Колос» – «Рух» 1:1

Голы: Новак, 65 – Борячук, 23

Удаление: Ром, 59

«Львов» после неудачного старта принимал набравшую ход «Александрию».

Фото: ПФК Львов

Львовянам очень нужны были очки и еще одно поражение вряд ли бы простили, а вот за гостями интересно было понаблюдать после победы над «Шахтером».

Мотивированный «Львов» в первом тайме не заметил «Александрию». Таварес мог уже в начале матча забить, но пенальти исполнил плохо. Вновь всю игру в атаке делали бразильцы, однако с реализацией команда не дружит. Правда, в конце тайма помог штрафной и Ренан исполнил его на отлично, открыв счет.

Во втором тайме команды поменялись ролями и уже «Александрия» давила соперника. В отличии от соперника, забить им удалось сразу. Спинелли поучил мяч на линии штрафной и пробил голкипера.

В следующих эпизодах «Львову» откровенно везло, ведь Калюжный и Ковалец обязаны били забивать, но не получилось. А в конце матча «Львов» едва не вырвал победу, но здесь повезло уже гостям, так как Чырьяк не попал в пустые ворота с пары метров. В итоге ничья, которая больше на пользу хозяевам.

«Львов» – «Александрия» 1:1

Голы: Ренан, 45 – Спинелли, 52

В понедельник «Мариуполь» дома принимал «Черноморец».

Фото: ФК Мариуполь

Этот матч многие называли маленьким «дерби» или маленьким «класичним» из-за сильного виляния на состав команд от «Шахтера» и «Динамо».

В итоге, встреча получилась с обилием голов. Пожалуй, это первый матч, в котором «Черноморец» понравился. Видимо, прошлый тур серьезно повлиял на команду, которая в этом матче летела вперед.

Правда, начало матча вновь было шокирующим для одесситов, ведь защитники упустили контратаку, где пас получил Кулаков и спокойно обыграл вратаря. Потом играл лишь «Черноморец». Одесситы имели много моментов, включая те, что упустили Авагимян и Цитаишвили. Счет удалось сравнять Михайленко, который был первым на подборе перед чужой штрафной и выстрелил в дальний угол.

Во втором тайме «Черноморец» быстро вышел вперед. Не успели разыграть мяч одесситы, как Авагимян красивым ударом послал мяч в дальнюю девятку. А еще через пару минут гости заработали пенальти, который реализовал Путря.

«Мариуполь» должен был активизироваться, но у команды мало что получалось. Свой пенальти азовцы также заработали и Мишнев отыграл второй мяч. На больше команд не хватило.

Первая победа позволила «Черноморцу» покинуть зону вылета и дала надежду. «Мариуполь» пока без побед в нынешнем сезоне.

«Мариуполь» – «Черноморец» 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (пен.) – Михайленко, 16, Авагимян, 46, Путря, 55 (пен.)

Аж в среду состоялся последний матч тура, в котором «Динамо» играло против «Ингульца».

Фото: ФК Динамо

Несмотря на статус фаворита, «Динамо» в этом матче вообще не удивило. Комбинаций у команды почти не было, зато увидели огромное количество навесов и прострелов, с которыми легко справлялись игроки «Ингульца».

Сказался, наверное, и матч киевлян против «Интера» на выходных, где чемпион Украины без шансов уступил. В итоге, своим шансом «Ингулец» воспользовался.

Правда, именно «Динамо» открыло счет, благодаря автоголу Шишки во втором тайме, но «Ингулец» быстро счет сравнял. Коваленко пробил острого угла и оставил не у дел Бущана.

Шикарный гол мог забить Жерсон, который пробил через себя в концовке встречи, но с его ударом справился Шуст. В конце матча арбитр Монзуль не поставила пенальти в ворота «Ингульца» за очевидный фол на Жерсоне, а в конце матча Родригеш ударил по ногам игрок соперника и заслужил красную карточку, но отделался.

Додавить соперника ни одной команде не удалось, и как итог – ничья.

«Динамо» впервые потеряло очки и выглядело очень устало. А вскоре команде каждую неделю играть в таком графике. «Ингулец» набрал первое очко, которое может стать переломным.

«Ингулец» – «Динамо» 1:1

Голы: Коваленко, 76 – Шишка, 71

Лучший игрок тура – Тарас Степаненко.

Лучший тренер тура – Сергей Лавриненко.

Турнирная таблица после 4-х туров: