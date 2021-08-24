Итоги 5 тура УПЛ. «Динамо» вернуло себе лидерство. Первые победы «Ингульца» и «Вереса»

Очередное поражение «Львова»

Послесловие

Фото: dynamo.kiev.ua

Еще не завершился август, а в Украине закончился уже пятый тур УПЛ.

А начался он в пятницу матчем между «Ворсклой» и «Металлистом-1925».

Фото: ФК Ворскла

Полтавская команда с первых минут показала, кто хозяин на поле и активно угрожала воротам соперника.запорол шанс, пробив через себя по пустым воротам, но не попал в них. А с ударомсправился голкипер.

Позже Кане навесил в штрафную, Скляр выиграл мяч и скинул на Чеснакова, который вколотил мяч в ворота. «Металлист-1925» мог изменить игру сразу же после перерыва. Дмитренко заработал пенальти и бить его взялся Батюшин, но обыграть Ризныка не смог.

Тут же «Ворскла» наказала соперника. Прострел Скляра с фланга замкнул в свои ворота Ткачук, «забив» за бывшую команду. В конце встречи имели шанс забить Кане и Вакула, но свои моменты упустили.

«Ворскла» продолжает уверенно идти вверху таблицы и пока явный фаворит на третье место. «Металлист-1925», несмотря на поражение, провел неплохую игру, но игрокам пока не хватает класса.

«Ворскла» – «Металлист-1925» 2:0

Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (АГ)

Субботний день открывала игра в Луцке между «Вересом» и «Минаем».

Фото: НК Верес

«Минай» хорошо играл в первом тайме, но забить команде удалось лишь с офсайда. Было и два момента у Багайоко после подачи с углового, но в ворота малийский легионер попасть не смог.

Во втором тайме «Верес» перестроил игру и заиграл намного увереннее. Со свободного удара Гончаренко удивительным образом не попал в створ ворот с метров восьми. А в следующей атаке случился гол. Гегедош пробил с лета и попал в нижний угол.

В ответной атаке «Минай» заработал пенальти за игру рукой в штрафной Мирошника. Бить взялся Ахмедзаде, который вышел на поле вместо Селезнева, но переиграть Когута ему не удалось. Еще один шанс в конце встречи получил Кулиев, но пробил очень плохо в ответственный момент.

«Верес» выиграл первый матч в УПЛ, а вот «Минай» может жаловаться лишь на себя, ведь транжирить столько моментов непозволительно в футболе.

«Верес» – «Минай» 1:0

Гол: Гегеош, 60

«Днепр-1» играл против «Руха».

Фото: Днепр-1

Матч обещал быть интересным, в первую очередь, из-за тренерского противостояния, но на деле «Днепр-1» провел его гораздо увереннее.

Активным был опорный полузащитник Игнатенко, который несколько раз пристреливался по воротам Панькива и один раз ему это удалось. По правде говоря, удар у хавбека вышел невероятным. Мяч лег ему на подъем ноги и залетел точно в девятку.

В следующем моменте гол получился не менее красивым. Назаренко включил Месси, обыграл двух игроков и закатил мяч в дальний угол с нерабочей ноги.

«Днепр-1» продолжил свою игру во втором тайме. Попробовал свое счастье Дубинчак, но с его ударом справился Панькив, хотя мог быть еще один гол тура. Обязан был забивать дважды Довбик, но Белый в первом моменте вовремя постелился в подкате и выбил мяч, а потом Артем не попал в ворота.

«Рух» мало что создал за матч, кроме, пожалуй, прохода и удара Борячука, но мяч от штанги отказался залететь в ворота. В конце матча обе команды могли забить, но в итоге «Днепр-1» праздновал победу.

Игра днепрян очень нравится на старте сезона, но не хватает им инстинкта убийцы, когда результат уже сделан. Да и по счету команда играет пока слабо. «Рух» и Кучук еще работают над игрой и ожидать результата сразу же не стоит.

«Днепр-1» – «Рух» 2:0

Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35

«Черноморец» после игры с «Мариуполем» встречал дома «Шахтер».

Фото: shakhtar.com

Одесситы неожиданно начали игру первым номером, но их быстро остановили. Причем свой же игрок. Очень грубый фол закончил игру для Билошевского, который получил прямую красную карточку на Алане Патрике. Она, к слову, для него вторая в сезоне.

Правда, «Черноморец» не сел в глубокую защиту, а даже создавал моменты. Чудом не забил Авагимян, мяч не доставал Пятов, но «Шахтер» выручила штанга.

После этого доминировал лишь «Шахтер» и быстро воплотил это в гол. Мудрик отдал неплохой пас на Судакова, который послал мяч в дальний угол ворот. Михаил вообще был очень активным и заслуженно стал игроком матча. Еще до перерыва «Шахтер» мог забить два мяча. Матвиенко оказался в нужном месте и внес мяч в ворота после подачи с углового и рикошета, но перед этим его партнер сыграл рукой. Но один гол все же забили. Патрик получил пас от Конопли с фланга и легко переправил его в ворота.

Во втором тайме Мудрик имел два хороших момента. В одном из них он сместился с фланга и пробил в голкипера, а во втором прошел почти все поле на скорости, но пробил мимо ворот. Однако в конце встречи Михаил нашел пасом Соломона, который установил окончательный счет.

«Черноморец» – «Шахтер» 0:3

Голы: Судаков, 34, Патрик, 45, Соломон, 90+3

Удаление: Билошевский, 13

Воскресный день открывали «Мариуполь» и «Заря».

Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» уверенно начал встречу, но с их стартовым натиском луганчане справилась, а позже перехватили инициативу. На 22-й минуте счет открыл, мощным ударом послав мяч в угол ворот.

А через пару минут команда удвоила счет. На этот раз Шахаб прорвался по левому флангу в штрафную и послал мяч мимо голкипера в сетку. Разгромный счет «Мариуполю» оформил позже Гладкий, также забив в первом тайме головой. Если бы все так залетало «Рапиду»…

В начале второго тайма «Мариуполь» быстро отыграл один мяч. Кулаков обокрал соперника и легко обыграл голкипера. Но радовались азовцы не долго, ведь через 15 минут Шахаб оформил дубль.

Казалось, результат есть и матч выигран, но «Заря» слишком рано расслабилась. Под конец встречи Свитюха ударом из-за штрафной удивил соперника, а Микитишин дал шанс «Мариуполю» на спасение матча.

Впрочем, «Заря» удержала победу, которая оказалась не такой уж и простой. Чем-то напоминает команда Скрипника «Днепр-1», который также транжирит много моментов, а потом со скрипом делает результат.

«Мариуполь» хоть и проиграл, но перспективы видны. Главное, не впасть в психологическую яму из-за такого старта сезона.

«Мариуполь» – «Заря» 3:4

Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Микитишин, 89 – Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

«Колос» дома играл с открытием сезона – «Александрией».

Фото: fco.com.ua

Матч получился очень интересным и проходил на встречных курсах. «Александрия», пожалуй, была острее, хотя первый момент создал «Колос».обокрал защитника, но не закрутил шведой мяч в угол. Радует у «Колоса» на старте сезона, который создал несколько моментов, правда, подвела реализация.

В этом матче она подводила, пожалуй, обе команды. Чего только стоит момент у Кожушко, который обыграл голкипера и не смог забить в пустые ворота. А во втором тайме еще более шикарный шанс сам себе создал Ковалец, но попал в единственного защитника перед воротами.

Единственный гол в матче удалось забить «Александрии». И вышел он курьезным. В начале второго тайма Бабогло спиной (!) отправил мяч в ворота соперника после подачи с углового.

«Александрия» вновь удивила всех и находится вверху таблицы. Лишь стабильности команде не хватает. «Колосу», пожалуй, стоит что-то поменять. Пока команда находится в психологической яме после вылета из Лиги конференций.

«Колос» – «Александрия» 0:1

Гол: Бабогло, 51

В центральном матче тура «Динамо» принимало лидера сезона «Десну».

Фото: ФК Динамо

Черниоговцы активно начали встречу, но хватило команды лишь минут на 15. «Динамо» завладело инициативой и раз за разом создавало моменты у чужих ворот.

Активным был Цыганков, но дважды мяч после его ударов разминался с воротами. А вот Буяльский свой момент не упустил. Получил мяч в штрафной и послал его в дальнюю девятку.

Позже Антюх мог забивать, но Литовка был великолепен. Правда, действия голкипера растворил фол Сафронова в штрафной, и Цыганков реализовал пенальти.

«Десна» активно начала вторую половину матча, но все планы команды разрушил Буяльский, который получил мяч перед штрафной и забил в дальний угол. Во втором тайме на поле впервые в сезоне появился Шкурин, который почти сразу же мог забить, обыграв защитника, но послал мяч мимо ворот. В следующем моменте он пробил головой после подачи с углового, и мяч от Завийського залетел в ворота.

В итоге, уверенная победа «Динамо», которое стало лидером УПЛ. Понравились Антюх и Шкурин, ну а Буяльский, вероятно, станет лучшим игроком тура. «Десна» не удивила, хотя не проигрывала до этого киевлянам пять игр подряд. Шансы команда Рябоконя будет искать в матчах с другими командами.

«Динамо» – «Десна» 4:0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 37 (пен.), Завийський, 79 (АГ)

В заключительном матче тура в понедельник «Львов» принимал «Ингулец».

Фото: ФК Львов

Хозяева неплохо начали матч и даже открыли счет.удалось уложить мяч в угол ворот в падении. «Ингулец» старался выровнять счет, но успехами их усилия не завершились. «Львов» мог забить и второй, если быпробил лучше.

Во втором тайме «Ингулец» прибавил и быстро сравнял счет. Навес Опанасенко с фланга замкнул головой Козак. А в следующей атаке уже Ситало реализовал выход один на один, перебросив голкипера.

У «Львова» было два момента, чтобы сравнять счет. Ренан в первом эпизоде не смог обыграть голкипера, а Грисьо не смог оформить дубль, не успев замкнуть прострел на дальнюю штангу.

В итоге, «Львов» вновь без очков при неплохой игре. А вот «Ингулец» выиграл первый матч в сезоне, и ничья с «Динамо» пошла на пользу команде.

«Львов» – «Ингулец» 1:2

Голы: Грисьо, 14 – Козак, 53, Ситало, 54

Лучший игрок тура – Виталий Буяльский.

Лучший тренер тура – Игор Йовичевич.

Турнирная таблица после 5 туров: