Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»

«Шахтер» потерял очки с «Минаем»

Послесловие

Фото: ФК Динамо

В Украине завершился уже 6-й тур УПЛ, который стал последним перед перерывом на матчи сборных. Запомнился он больше крупными и даже неожиданными победами, а за неделю случились аж две отставки.

Начался тур, как обычно, в пятницу матчем между «Черноморцем» и «Александрией».

Фото: ФК Черноморец

Матч запомнился болельщикам не только голами, но и множеством нереализованных моментов. «Черноморец», похоже, пришел в себя и стоит отдать должное, который быстро научил команду играть, а не сидеть у своих ворот. Хотя по первых матчах ничего кроме критики «Черноморец» не заслуживал.

А вот «Александрия» также удивила со старта сезона, выдав несколько хороших матчей. Получилась у команд и эта встреча. «Черноморец», пожалуй, чуть больше наиграл на победу. В первом тайме моментов мы почти не увидели, зато во второй половине «Черноморец» существенно прибавил. Исаенко не смог реализовать выход один на один, а в ответной атаке Ковалец пробил откровенно неудачно.

Позже Цуриков мог оформить красивый гол пяткой, но попал в штангу. А вот «Черноморец» свой очередной момент реализовал. Авагимян прошел четырех игроков и пробил в голкипера, правда, тот не ожидал такого удара и пропустил мяч между рук.

Радовался «Черноморец» не долго. Третьяков через три минуты закинул мяч за шиворот голкиперу после небольшого рикошета. Но тут же одесситы забили второй. Ванат обманул Дубру, оббежал защитника и легко реализовал выход один на один с Билыком. Но также быстро и «Александрия» счет сравняла. Устименко мяч получил у линии штрафной и обводящим ударом поразил дальнюю девятку.

В итоге ничья, которая пойдет на пользу обеим командам.

«Черноморец» – «Александрия» 2:2

Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 82

Субботний день открывал матч в Кропивницком между «Ингульцом» и «Мариуполем».

Фото: ФК Ингулец

Гости в этом сезоне еще не побеждали и мало кто, кроме ярых противников, ожидал азовцев в низу турнирной таблицы. Перелома не случилось и в этот раз.

«Ингулец» после ничьей с «Динамо» буквально ожил и провел уверенный второй матч подряд. Хотя начинал также с нескольких поражений подряд, однако тренерам удалось изменить игру.

В начале матча «Мариуполь» спасла штанга, а позже открыл счет в игре Шарай, который сыграл на отскоке и уложил мяч в нижний угол. «Ингулец» не остановился и продолжил атаки, но во второй раз забить удалось уже во второй половине встречи. Вновь отличился голом Шарай, который головой замкнул навес от Асмелаша. Ну а окончательно добил гостей гол Стивена, который переложил мяч на рабочую ногу и закатил его в ворота.

У «Мариуполя» можно вспомнить лишь удар в штангу во втором тайме, но и то, с помощью защитника «Ингульца». Пока азовцы не впечатляют, а Остап Маркевич требует немедленного усиления. Посмотрим, как все сложится дальше.

«Ингулец» – «Мариуполь» 3:0

Голы: Шарай, 22, 58, Стефен, 76

«Металлист-1925» принимал «Днепр-1».

Фото: Днепр-1

Гости были явными фаворитами перед началом матча, однако игра у днепрян не пошла. Впрочем, хозяева также не впечатлили в этой встрече.

Однако ничейным матче также не стал. Взбодрил игру неожиданный гол новичка «Металлиста-1925» Марлисона, который не без помощи рикошета поразил ворота.

Во втором тайме игра мало чем изменилась, но у «Днепра-1» начали появляться удары, а у хозяев – ошибки. Одна из них привела к пенальти, который заработал Лучкевич, а ошибся на выходе Коваленко. Чуже реализовал приговор.

Матч катился к ничьей, но тут «Днепру-1» помогла неопытность Коваленко. Билл подал со штрафного, Коваленко должен был уверенно брать мяч, но упустил его из рук, который и залетел в дальний угол где ему помог пересечь ворота Гуцуляк.

В итоге победа «Днепра-1», который уверенно идет среди лидеров УПЛ и может быть доволен стартом сезона. «Металлист-1925» проиграл третий матч подряд, но небольшой перерыв должен пойти команде на пользу.

«Металлист-1925» – «Днепр-1» 1:2

Голы: Марлисон, 36 – Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2

Самым результативным матчем тура стала игра в Киеве между «Динамо» и «Колосом».

Фото: ФК Динамо

Матч мог стать центральным, но учитывая не лучшую форму «Колоса» и сильную игру киевлян на конкуренцию в этой игре можно было не рассчитывать.

«Динамо» сполна воспользовалось этим, но главное для киевлян – возвращение на тренерский мостик Мирчи Луческу, который, наконец-то, поправился. Киевляне просто не заметили команду Руслана Костышина. К слову, у команды залетало в ворота почти все.

Началось все с ошибки Петрова, который допустил детскую ошибку, отдав пас поперек своей половины. Де Пена мяч перехватил и уложил мяч в дальний угол. Уже в следующей атаке Шкурин ассистировал Шапаренко, который также не оставил шансов голкиперу, а спустя 10 минут Кендзера забил головой с углового.

Беды для «Колоса» не завершились, и пока лучший игрок старта сезона Буяльский решил перекинуть голкипера уже в штрафной и ему шикарно это удалось. А позже Де Пена забил гол копию своего первого мяча, а в конце тайма Цыганков и во все забил шестой мяч в ворота «Колоса».

Во втором тайме «Динамо» слегка остановилось, позволив поиграть в матче «Колосу», но еще один свой мяч забило. Цыганков внес мяч в ворота после прострела Миколенко. К слову, у «Колоса» из-за повреждения отсутствовал и вратарь Волынець.

Унизительное поражение «Колоса» вынудило президента клуба принять заявление об отставке Костышина на следующий день. Кто его сменит пока неизвестно. «Динамо» на перерыв сборных уходит лидером УПЛ.

«Динамо» – «Колос» 7:0

Голы: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67

Воскресный день открывал матч в Чернигове между «Десной» и «Вересом».

Фото: ФК Десна

Завершился для все он столь же неожиданно, как и матч в Киеве. «Десна» была фаворитом и должна была отреагировать на поражение от «Динамо», но на деле, оказалось, что в команде есть проблемы.

Откровенно плохая игра команды в защите стала причиной разгрома. Особенно провалился Селин, из-за которого «Десна» пропустила два мяча. В начале матча он не попал по мячу в штрафной и тот отлетел к Немчанинову, который чудом попал в нижний угол. Позже он не доглядел при угловом за Сергийчуком, который легко оказался сам перед воротами и удвоил счет.

При голе Пасича он проиграл верховую дуэль, хотя основная вина была на его партере, который в легкой ситуации не попал по мячу и «привез» выход один на один на свои ворота. Пасич легко шатнул защитника и попал точно в цель. Ну а в конце тайма Селин привез пенальти, сыграв откровенно плохо. Кльоц реализовал 11-метровый.

Во втором тайме «Десна» пробивали, однако верных моментов для взятия ворот не создала. «Верес» довел матч до победы, которая стала для команды второй подряд. А вот в «Десне» есть над чем задуматься.

«Десна» – «Верес» 0:4

Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Пасич, 35, Кльоц, 41 (пен.)

«Шахтер» на выезде играл против «Миная».

Фото: ФК Шахтер

Матч для «горняков» начался ужасным образом.за пару минут заработал две желтые карточки, хотя на счет второго предупреждения можно долго спорить. Норешила, что это желтая карточка и удалила Марлона с игры.

Удаление мало чем изменило игру. «Шахтер» продолжает доминировать, а Соломон и Траоре могли даже забить, но не хватило точности их ударам. а ближе к завершению тайма «горняки» заработали пенальти, который точным ударом реализовал Траоре.

Второй тайм также проходил под диктовку «Шахтера», но моментов у команды почти не было. Игра катилась к концу, но «Минай» неожиданно забил. Ахмедзаде остался сам в штрафной и головой поразил ворота Пятова.

«Шахтер» пытался дожать соперника, но в конце встречи эмоции едва не переросли в бойню и справедливо Монзуль удалила Додо и Кулиева.

«Шахтер» потерял два очка, а для «Миная» очко – за счастье, хотя откровенно плохо играла домашняя команда в большинстве.

«Минай» – «Шахтер» 1:1

Голы: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34

«Заря» в центральном матче тура играла с «Ворсклой».

Фото: ФК Заря

Луганский клуб после вылета из Лиги Европы мог перевести дух и силы на УПЛ. Впрочем, «заря» продолжила делать то, что хорошо делала в матчах с «Рапидом» – транжирить моменты.

Кочергин, Булеца и Гладкий на этот раз выступили в ролях транжиров, а самые опасные моменты имел Кабаев. Особенно во втором тайме, когда в штрафной уже был перед воротами, но удар выше них.

«Ворскла» играла вторым номером, но команду явно все устраивало. Кане и Степанюк могли забивать, но не удалось. А верный шанс упустил Оливье Тилль, который пробил со штрафного, но спас «Зарю» вратарь Мацапура.

Матч котился к ничьей, когда «Заря» забила. Овусу дождался прострела и внес мяч в ворота под конец встречи. Сравнять счет «Ворскла» уже не успела и в итоге – уступила.

«Заря» выиграла лишь третий матч в сезоне и чуть улучшила свое положение в таблице. «Ворскла» пока выше луганчан, но лишь на одно очко.

«Заря» – «Ворскла» 1:0

Гол: Овусу, 83

«Рух» был хозяином в дерби со «Львовом».

Фото: ФК Рух

«Львов» остался без тренера в начале недели, так как в отставку подал. Для «Руха» это был идеальный шанс на очки, чем командаи воспользовалась.

Впрочем, работы у Бандуры в первом тайме было достаточно, но Эрнест и другие не смогли пробить голкипера. «Рух» активизировался лишь в конце первого тайма, а активно играть начал уже во втором, да и то, с помощью соперника. Ренан отправил мяч в свои ворота, хотя мало что мог сделать в той ситуации.

«Львов» бросился большими силами в атаку и Эрнест вновь упустил момент в штрафной, хотя оставалось лишь попасть в угол. Забить им не удалось, а «Рух» доигрывал матч в меньшинстве. Дурацкое удаление заработал Карабин, зачем-то наступив на соперника.

«Рух» вновь не слишком порадовал игрой, но сделал результат. У «Львова» ждем нового тренера.

«Рух» – «Львов» 1:0

Гол: Ренан, 66 (АГ)

Лучший игрок тура – Владислав Шарай («Ингулец»).

Лучший тренер тура – Мирча Луческу («Динамо»).

Турнирная таблица: