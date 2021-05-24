Итоги сезона во Франции. ПСЖ не стал чемпионом. «Лион» не захотел в Лигу чемпионов

«Монако» остался третьим

Фото: twitter.com/AS_Monaco

Во Франции завершился чемпионат Лиги 1.

Примечательно, что в 38-м туре решалось буквально все – от чемпионства до зоны вылета.

Чемпионом Франции стал «Лилль». Перед заключительным туром команды опережала ПСЖ на 1 очко и в выездном матче не оступилась. «Анже» был побежден (2:0) и команда в третий раз в истории выиграла Лигу 1. ПСЖ хоть и выиграл свой матч у «Бреста» (2:0), но остался без золота.

А вот за третье место шла борьба между «Монако» и «Лионом». Монегаски подарили шанс «ткачам», сыграв вничью с «Лансом», но те в свою очередь проиграли дома «Ницце» (2:3). Таким образом, «Монако» занял третье место и сыграет в ЛЧ, а «Лион» вместе с «Марселем» представят Францию в Лиге Европы. «Ренн» опередил «Ланс» и сыграет в Кубке конференций.

Что касается зоны вылета, то последним неудачником сезона стал «Нант». Свой матч команда проиграла «Монпелье» и покинула Лигу 1. А вот «Брест», «Реймс», «Страсбург» и «Лоряьн» сумели спастись.