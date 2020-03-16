Иванисеня: «Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Жена уже боится на матчи отпускать»

Хавбек «Зари» – о травме в матче с «Динамо»



Дмитрий Иванисеня / Фото - footboom Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня в интервью программе «Футбольный формат» рассказал о травме носа, которую получил в матче 18-го тура УПЛ против киевского «Динамо»



У тебя ни матча без приключений: то зуб выбили, теперь нос чуть не сломали.



«Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного. Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет».



Все нормально? Как себя чувствуешь?



«Отлично. Нос немного поболел, а так хорошо все. Жена уже боится меня на матчи отпускать». /QUOTE#



А тем временем капитан «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Украины.

Полузащитник луганской «Зари»в интервью программерассказал о травме носа, которую получил в матче 18-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:2)

Владимир Кириченко