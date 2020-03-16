Иванисеня: «Были моменты, могли забить, игра могла по-другому сложиться»
Иванисеня: «Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Жена уже боится на матчи отпускать»
Хавбек «Зари» – о травме в матче с «Динамо»
16 марта 19:22
Дмитрий Иванисеня / Фото - footboomПолузащитник луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня в интервью программе «Футбольный формат» рассказал о травме носа, которую получил в матче 18-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:2).
У тебя ни матча без приключений: то зуб выбили, теперь нос чуть не сломали.
«Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного. Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет».
Все нормально? Как себя чувствуешь?
«Отлично. Нос немного поболел, а так хорошо все. Жена уже боится меня на матчи отпускать». /QUOTE#
А тем временем капитан «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Украины.