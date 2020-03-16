Иванисеня: «Были моменты, могли забить, игра могла по-другому сложиться»

Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:2) в матче 18 тура УПЛ.

В этот раз нам где-то меньше повезло, потому что не реализовали свои моменты. В других матчах мы забивали с первых своих моментов. Поэтому ничего страшного, будем забивать в следующей встрече».