Итоги 18 тура УПЛ. «Заря» и «Десна» не доросли до уровня «Динамо» и «Шахтера»
Иванисеня: «Были моменты, могли забить, игра могла по-другому сложиться»
Полузащитник «Зари» – о поражении от «Динамо»
15 марта 20:11
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:2) в матче 18 тура УПЛ.
«Конечно, негативно, потому что мы проиграли. В первом тайме были моменты, могли забить, игра могла по-другому сложиться. Но мы проиграли 0:2, это факт.
В этот раз нам где-то меньше повезло, потому что не реализовали свои моменты. В других матчах мы забивали с первых своих моментов. Поэтому ничего страшного, будем забивать в следующей встрече».
«Заря» уже 7 очков уступает «Шахтеру» в таблице, имея матч в запасе.