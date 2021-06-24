«Эвертон» близок к новому контракту с Хамесом
Из АПЛ в Серию А? Хамес может стать игроком «Милана»
Колумбиец не хочет оставаться в «Эвертоне»
19:15
Хамес Родригес / Фото - infinitemadridКолумбийский хавбек «Эвертона» Хамес Родригес может сменить клубную прописку и стать игроком «Милана». Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.
«Милан» находится в поиске игрока, который сможет заменить ушедшего в «Интер» Хакана Чалханоглу. Португальский агент Жорже Мендеш предложил итальянскому гранду заменить игрока сборной Турции на Хамеса.
Колумбиец начал искать варианты продолжения карьеры после того, как Карло Анчелотти покинул «ирисок» и возглавил мадридский «Реал».
Соглашение Хамеса с мерсисайдским клубом действует до 2022 года (с опцией продления еще на один сезон).
В минувшем сезоне АПЛ Родригес сыграл в составе «Эвертона» 23 матча, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.
Ранее Хамес был выгнан из национальной сборной Колумбии.
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