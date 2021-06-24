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Из АПЛ в Серию А? Хамес может стать игроком «Милана»

Колумбиец не хочет оставаться в «Эвертоне»

Футбол Серия А (Италия)
19:15
Из АПЛ в Серию А? Хамес может стать игроком «Милана»
Хамес Родригес / Фото - infinitemadrid
Колумбийский хавбек «Эвертона» Хамес Родригес может сменить клубную прописку и стать игроком «Милана». Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

«Милан» находится в поиске игрока, который сможет заменить ушедшего в «Интер» Хакана Чалханоглу. Португальский агент Жорже Мендеш предложил итальянскому гранду заменить игрока сборной Турции на Хамеса.

Колумбиец начал искать варианты продолжения карьеры после того, как Карло Анчелотти покинул «ирисок» и возглавил мадридский «Реал».

Соглашение Хамеса с мерсисайдским клубом действует до 2022 года (с опцией продления еще на один сезон).

В минувшем сезоне АПЛ Родригес сыграл в составе «Эвертона» 23 матча, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

Ранее Хамес был выгнан из национальной сборной Колумбии.
Владимир Кириченко
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Теги

Хамес Родригес Эвертон Милан Карло Анчелотти Хакан Чалханоглу

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