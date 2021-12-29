Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Из Одессы в Румынию. Названы фамилии игроков «Динамо», которые отправятся в новую аренду

Молодые киевляне покинут УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:19
Из Одессы в Румынию. Названы фамилии игроков «Динамо», которые отправятся в новую аренду
Георгий Цитаишвили / Фото - Динамо Киев от Шурика

Сразу 16 игроков киевского «Динамо» отправятся в аренду одноименному клубу из Бухареста. Об этом сообщает румынское издание Gsp.

На сегодняшний день команда занимает 15-е место в своем чемпионате. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу намерен помочь родному клубу.

Источник назвал фамилии футболистов, которые отправятся в аренду уже текущей зимой. Это Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.

Ранее сообщалось, что новое руководство одесского «Черноморца» откажется от аренд игроков «Динамо».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Георгий Цитаишвили Евгений Исаенко Роман Вантух Мохаммед Кадири Евгений Смирный

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:44
Луческу: «Очевиден психоз от возможного вооруженного конфликта»
Луческу: «Очевиден психоз от возможного вооруженного конфликта»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 14:25
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 13:42
Шуховцев: «Поднялись мы как-то с Рыкуном после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо»
Шуховцев: «Поднялись мы как-то с Рыкуном после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 12:56
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 09:55
«Бешикташ» в шесть раз урежет экс-защитнику «Динамо» зарплату
«Бешикташ» в шесть раз урежет экс-защитнику «Динамо» зарплату
Футбол В Европе
28 декабря 08:04

Новости: Футбол

Йовичевич: «Довбык – лучший! Его можно назвать скромным лидером»
Йовичевич: «Довбык – лучший! Его можно назвать скромным лидером»
Украинская Премьер-лига
17:51
Голкипер «Десны» рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе
Голкипер «Десны» рассказал о ситуации с долгами по зарплате в клубе
Украинская Премьер-лига
17:39
Шанс для Лунина? Куртуа и еще несколько игроков «Реала» заразились COVID-19
Шанс для Лунина? Куртуа и еще несколько игроков «Реала» заразились COVID-19
Примерa (Испания)
17:33
Коваленко подхватил коронавирус
Коваленко подхватил коронавирус
Серия А (Италия)
17:25
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Палкин: «Де Дзерби может сделать из Мудрика звезду»
Украинская Премьер-лига
17:03
Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции
Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции
Украинская Премьер-лига
16:57
«Ворскла» расторгла контракт с форвардом
«Ворскла» расторгла контракт с форвардом
Украинская Премьер-лига
16:42
Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»
Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»
Украинская Премьер-лига
16:39
Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Премьер-Лига (Англия)
16:26
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости