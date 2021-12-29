Стало известно имя лучшего футболиста года в киевском «Динамо»
Из Одессы в Румынию. Названы фамилии игроков «Динамо», которые отправятся в новую аренду
Молодые киевляне покинут УПЛ
Георгий Цитаишвили / Фото - Динамо Киев от Шурика
Сразу 16 игроков киевского «Динамо» отправятся в аренду одноименному клубу из Бухареста. Об этом сообщает румынское издание Gsp.
На сегодняшний день команда занимает 15-е место в своем чемпионате. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу намерен помочь родному клубу.
Источник назвал фамилии футболистов, которые отправятся в аренду уже текущей зимой. Это Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат и Даниил Сухоручко.
Ранее сообщалось, что новое руководство одесского «Черноморца» откажется от аренд игроков «Динамо».
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