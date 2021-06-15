Из одной диктатуры в другую. Украинский полузащитник сменил российский клуб на белорусский

Игрок возвращается в Беларусь

Александр Нойок / фото - FootBoom

Брестский «Рух» на своем официальном сайте объявил о переходе украинского полузащитника Александра Нойока.

Соглашение клуба с игроком рассчитано до 2021 года.

Хавбек уже выступал в чемпионате Беларуси. В 2016 он пополнил ряды минского «Динамо», откуда летом 2018 перебрался в одноименный клуб из Бреста.

Этой зимой игрок свободным агентом перешел в российский «Оренбург», за который так и не сыграл ни одного матча.

Полузащитник уже выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси, и, попробует повторить свое достижение уже в составе «Руха».

Напомним, европарламент призвал приостановить участие Беларуси во всех международных соревнованиях.

