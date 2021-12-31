Из второго дивизиона – в чемпионы. В Бельгии происходит невероятное, это не иначе как футбольная сказка

«Юнион» воскрес и его история воистину уникальна

Фото - facebook.com/unionstgilloise

Новый год – это, как нас учили мультфильмы и сказки, время осуществления невозможного. Именно невозможное сейчас пытаются воплотить в жизнь в Бельгии.

Наверное, заглядывая как там дела у Романа Безуса, Богдана Михайличенко или Мариана Шведа вы видели, что лидирует в Лиге Жюпилер не «Брюгге», игравший в группе Лиги чемпионов, или «Андерлехт», рекордсмен страны по количеству титулов. «Гент», «Генк», «Антверпен», «Стандард» – они тоже в пролете.

Прошел уже 21 тур из 34 (61% сезона). И на первом месте идет «Юнион Сент-Жиллуа». Эта команда только вот вернулась в элиту. Ее история – настоящая сказка, без преувеличений. Да, это не история «Лестера», масштабы не те. Но, на самом деле, сюжет еще более увлекательный.

Был себе когда-то в Бельгии гегемон – взял шесть чемпионств кряду, а потом как-то оформил еще три подряд. В итоге насобирал 11 титулов. И пропал. Фигурально. Просто с 1935 года «Юнион» не побеждал в чемпионате. Чего уж там, текущий сезон – первый с 1973-го в элите. Дошло даже до того, что клуб оказался в четвертом (в Украине такого даже нет) дивизионе.

11-кратный чемпион. В четвертом дивизионе. Ужас. Но нашлась добрая фея, которая вернула его обратно – на самую, что ни есть, вершину.

Да, Тони Блум, владелец АПЛ-вского «Брайтона», хорош. Как и его бизнес-партнер Алекс Музио. Но если концентрироваться исключительно на их личностях, то мы слишком упростим повествование. Особенность «Юниона» – она не только в том, что пришел элитный игрок в покер и сразу же покорил Бельгию. Здесь все немного запутаннее. Но эти ребята, действительно, одни из главных героев.

Музио и Блум взвешено подходят ко всему. Они долго искали клуб, за который возьмутся: не очень далеко от Лондона, с историей, с преданными болельщиками, недорогой.

Элитные чемпионаты сразу же отметались – уж больно большая пропасть между топами и середняками. Был вариант в Нидерландах, но как только инвесторы узнали о фанатах-хулиганах, то этот вариант сразу же отпал.

И вот в мае 2018 года был куплен «Юнион». Так началась история, которая, на самом деле, мы еще не знаем, как завершится.

Успех не был моментальным. Стартовать пришлось со Второго дивизиона. Первый сезон – второе место в подгруппе, миссия повышения в классе провалена. Второй сезон – третье место, четыре очка от первого. Вновь неудача.

И лишь с третьей попытки им это удалось – невероятный успех. Выход в элиту удалось гарантировать еще за шесть туров до конца сезона.

Спортивный директор клуба Крис О'лафлин вспоминает те времена неудач, простроить коллектив было непростой задачей:

«Первый день моего прихода в команду: мы утром поговорили с тренером, все обсудили, а вечером он мне позвонил и сказал, что уходит в «Амьен». Неплохое начало. Я планировал, что займусь поиском игроком, а вместо этого мне пришлось самому браться за тренерскую работу, пока я искал замену. Так еще и весь штаб тоже отправился во Францию».

В итоге, с третьей попытки «Юнион» все же смог найти идеального тренера – Фелиса Маззу. Он сделал себе имя в «Шарлеруа», с которым неожиданно занял третье место в чемпионате (да, звезда имени Виктора Осимхена зажглась при нем). Потом был неудачный заход в более статусный «Генк» – и вот проект, в котором все нужно смастерить своими руками.

Здесь уже было упоминание о «Лестере». Командаиграла в контратакующем стиле. Команда Маззу хочет играть с позиции силы.

Не удивительно, что в прошлом сезоне во втором дивизионе они забили больше всех и пропустили меньше всех. Но куда удивительнее, что в этом сезоне они проделывают то же и в элите – у них лучшая атака и лучшая защита в чемпионате. Прекрасно.

«Он особенный тренер. Он знает как мотивировать команду. Он знает как привить менталитет победителей. Он заставил их поверить, что нужно побеждать не то что в каждой игре, а на каждой тренировке».

Это слова спортдира О'лафлина о тренера. А вот что о Маззу говорят игроки, в этой ситуации Кристиан Берджесс:

«Он очень серьезно подходит к тренировкам. У него есть план на каждую игру, мы много времени проводим в видео анализе. Он тот тип, который постоянно веселый, шутит, но в нужное время может быть жестким».

Чтобы вы понимали, насколько руководство «Юниона» дружит с головой, первое, что они сделали по приходу в клуб – обновили тренировочную базу. Так-то и команду комплектовать легче. Кстати, о ней.

Сейчас, как вы поняли, «Юнион» лидирует в Бельгии (с 7-очковым запасом). Но по стоимости состава он четвертый снизу. То есть состав «Брюгге» оценивается в 160+ миллионов евро, а состав «Сент-Жиллуа» – в 20. Красиво.

На трансферы выделялись не то что маленькие, а для некоторых даже смехотворные деньги. Если верить Transfermarkt, то с 2018 года как Блум и Музио купили клуб, на покупку игроков они не потратили и 3 миллионов евро.

Основа – свободные агенты (не аренды). И это то, чем крут «Юнион». Приходилось читать о том, что Блум хакнул систему. Он ведь не только играет в покер, у него еще есть компания, которая занимается работой с данными – помогает разорять букмекерские конторы: ищет слабые места в линиях и дает пользователям лучшие варианты для ставок.

И да, технологии помогали в поиске новых игроков. Но все не так уж и просто. Это вам не Football Manager.

На просмотр игрока могло идти по 10 месяцев: изучались его параметры, футбольное прошлое, статистика, социальные сети, проводились разговоры с его прошлыми партнерами, тренерами. В целом, стандартный процесс, но уж более он был скрупулезным.

Но на этом не все – игрок должен был подходить под ценности клуба. «Юнион» – это не о победе любой ценой.

«У нас есть система ценностей. Она не появилась из неоткуда. Мы встречались со специалистами, которые помогли нам найти свой путь мышления. Вы можете проследить его в наших игроках. Я много общался с футболистами из низших дивизионов. Из действительно низших. Если в Англии есть определенная пирамида, то в некоторых странах пятая лига – это уже полупрофессионалы. Нам нужна смелость, самоотверженность, страсть. Есть один парень, который в 19 лет перенес операцию на крестообразных связках. И пропустил после этого весь сезон. Но он вернулся сильнее. Просто нужно было время. Или еще есть парень, который поддерживает благотворительный фонд, но не афиширует этого. Нам нужны такие ребята. Нет, мы не собираем вокруг себя ангелов – нам нужны разные личности: громкие, тихие, шутники. Должна быть общая динамика, цели, их должно что-то объединять. В этом и суть нашей системы ценностей. Это ведь логично. У них по 250 тренировок за сезон. Как они пройдут их все, если не будут единым целым, если их ничего не будет объединять? Дела пошли наверх, как только мы определили какие личности нам нужны».

И точных попаданий было много. Достаточно игроков – это выпускники топовых академий, капитаны команд в определенных возрастных группах. Но им не повезло: кому-то с тренером, кому-то с травмами, кому-то с трансфером, кому-то с молодецкой глупостью.

Здесь они получают второй шанс. И пользуются им. Самая громкая и показательная история связана с Данте Ванзейром. Это именно он порвал себе кресты и по итогу оказался не нужен «Генку».

Но парень рискнул пойти в команду второго дивизиона – собрал в том сезоне 19 голов и 11 асистов. Повысился в классе – после 21 тура имеет 11 голов и 7 результативных передач. Солидно?

Еще солиднее от того, что он дебютировал за сборную Бельгии. Бельгии! Топовой сборной. Его вызов команда праздновала так, будто выиграла трофей.

И, как вишенка на торте, стадион «Юниона». Он настолько стар, что на нем сборная Испании провела свой первый официальный матч (на Олимпиаде-1920). Его вместимость – меньше 10 тысяч человек. И расположен он в лесу. Форе – это коммуна в Брюсселе. Вы только взгляните на эту красоту:

Конечно, сейчас всех желающих попасть на игры «Сент-Жиллуа» этот стадион вместить не может. Но его нельзя трогать – он является памяткой архитектуры. Расширять, строить навесы над трибунами – ничего этого делать нельзя.

И руководство клуба прекрасно это понимает. Но ищет варианты с возможностью строительства новой арены.

Скажите, разве их история не похожа на сказку? Спящий гигант – любят это выражение на Западе. Великий клуб, переживающий свои далеко не лучшие времена. Здесь пришел смелый, наглый, умный менеджмент – и команда перевернула в Бельгии все верх дном.

И хоть «Юнион» в этом сезоне уже в меньшинстве вырывал ничью на выезде против «Генка», в меньшинстве с 0:2 победил 4:2 «Серен», с 0:2 обыграл 3:2 «Серкль Брюгге», но скептиков все равно хватает. Они не верят в хеппи-энд.

Много фраз о том, что «Сент-Жиллуа» уже сделал подвиг, что они уже должны гордиться собой. Очень хочется, чтобы эти парни так на самом деле не думали. Они напомнили всем, что в Брюсселе есть не только «Андерлехт» (обыграли его 3:1 в первом туре), они лучшая команда страны на данный момент.

Золотые медали и Лига чемпионов – вот это был бы настоящий подвиг. Верите в такие сказки под Новый год? Согласитесь, хотелось бы.