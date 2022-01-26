Из-за чего Лунин не сыграет в 1/4 Кубка Испании, и почему в этом стоит винить Бразилию?

Скорее всего, Анчелотти отдаст место в основе Куртуа

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Третьего февраля мадридский «Реал» и «Атлетик Бильбао» в четвертый раз за полтора месяца встретятся между собой – теперь уже в рамках 1/4 Кубка Испании.

В прошедших матчах «сливочных» в этом турнире место в рамке ворота занимал украинец Андрей Лунин, который неплохо себя показал. Но в игре с басками главный тренер Карло Анчелотти может отдать предпочтение основному киперу – Тибо Куртуа.

Связано это с тем, что внушительная часть игроков основного состава не сможет принять участие в этой игре из-за матчей латиноамериканского отбора на чемпионат мира 2022.

В расположении своих сборных будут находиться Милитао, Винисиус, Каземиро, Родриго и Вальверде. И если последний будет помогать Уругваю добыть путевку на мундиаль, то первые четверо будут представлять «пентакампеонов» в матчах, не имеющих турнирного значения – команда уже обеспечила себе место на ЧМ.

Как сообщает El Larguero, боссы мадридцев попросили у Федерации футбола Бразилии не вызывать этих футболистов, но получили категорический отказ. Поэтому латиноамериканцы не смогут помочь Анчелотти и компании в грядущей игре.

Таким образом, итальянец вряд ли станет рисковать турниром, шансы на победу в котором после вылета «Атлетико» и «Барселоны» значительно повысились. Специалисту в любом случае придется прибегнуть к серьезной ротации, ведь он лишится сразу четверых основных футболистов. К тому же, участие лучшего бомбардира команды Карима Бензема в этой игре также под вопросом, а Марсело пропустит матч из-за удаления.

В отсутствии такого количества игроков основной обоймы специалист скорее всего перестрахуется и доверит место в воротах Куртуа.

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