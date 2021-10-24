Из-за коронавируса перенесен матч Кубка Украины ЛНЗ – «Днепр-1»

У команды из Черкасс пандемия





Игор Йовичевич / Фото: СК Днепр-1

Запланированный на 28 октября матч 1/8 Кубка Украины между черкасским ЛНЗ и «Днепром-1» перенесен. Об этом после матча 12 тура УПЛ с киевским «Динамо» сообщил главный тренер «днепрян» Игор Йовичевич.



«Я только что услышал, что перенесен матч. Должны уточнить, на какую дату».

Отметим, что пока новой даты поединка нет, но известно, что это будет ноябрь или декабрь.

Ранее появилась информация, что в ЛНЗ 17 зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее было опубликовано расписание матчей 1/8 Кубка Украины.