Из-за коронавируса в «Ливерпуле» не состоится матч Кубка лиги против «Арсенала»

Полуфинальная встреча должна была пройти 6 января

Фото - ФК Ливерпуль

В полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» должен был принять «Ливерпуль». Матч должен был состояться 6 января.

Однако встреча не состоится в ранее запланированный срок и была перенесена на 20-е число. Об этом сообщает пресс-служба EFL.

В качестве причины называется вспышка коронавируса в рядах гостей. Решение принято после соответствующего запроса «Ливерпуля».