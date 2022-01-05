Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Из-за коронавируса в «Ливерпуле» не состоится матч Кубка лиги против «Арсенала»
Полуфинальная встреча должна была пройти 6 января
Фото - ФК Ливерпуль
В полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» должен был принять «Ливерпуль». Матч должен был состояться 6 января.
Однако встреча не состоится в ранее запланированный срок и была перенесена на 20-е число. Об этом сообщает пресс-служба EFL.
В качестве причины называется вспышка коронавируса в рядах гостей. Решение принято после соответствующего запроса «Ливерпуля».Ранее «мерсисайдцы» поделили очки с «Челси» и отпустили «Манчестер Сити» в отрыв.
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