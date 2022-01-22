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Из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы

Подобное уже было в «Ювентусе»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 января 07:05
Из-за Роналду в раздевалке МЮ начались проблемы
Криштиану Роналду / фото - Getty Images

Нападающий Криштиану Роналду портит атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед», заявляет Football Italia.

Как пишет источник, своим поведением и отношением к другим игрокам он вызывает дискомфорт у молодых футболистов, которые только недавно пришли в клуб. Сообщается, что Эдинсон Кавани, говоря на ломаном английском, является более объединяющим фактором внутри команды.

Подобное уже было внутри «Ювентуса», и в прошлом сезоне это стало одной из основополагающих причин, по которой команда не смогла показать достойный результат в чемпионате Италии.

Напомним, Роналду не сыграет в следующем матче МЮ против «Вест Хэма».

Михаил Рыбак
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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