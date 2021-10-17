Из-за вспышки коронавируса «Рух» может пропустить еще и матч с «Минаем»

Ранее также была перенесена игра с «Ингульцом»

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В расположении «Руха» из Винников были обнаружены многочисленные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Из-за этого был перенесен матч 11-го тура УПЛ против «Ингульца».

Но есть риск того, что команда также может не успеть выйти с самоизоляции до игры 12-го тура против «Миная».

Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у 11 игроков клуба, у двух представителей обслуживающего персонала и у одного из тренеров.

Напомним, президент «Ингульца» заявил, что подозревает «Рух» в фальсификации результатов тестов.