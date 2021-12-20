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«Избавляйтесь от старого лохмотья». Ультрас «Динамо» призвали уволить Луческу
Экс-тренер «Шахтера» пока не добился признания радикальных фанатов
20 декабря 18:28
Мирча Луческу / фото - ФК Динамо
Ультрас «Динамо» WBC в очередной раз отправило главному тренеру киевлян Мирче Луческу «теплое» послание, нарисовав приуроченное к Новому году граффити:
«В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away.
Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам».
Радикальные фанаты киевлян продолжают давление на тренера, не забывая его длинный период работы в «Шахтере».
Ранее ультрас вывесили баннер на матче команды, где критиковали румынского специалиста.
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