Издевательство года. После победы над «Интером» защитник «Лацио» запрыгнул на плечи игроку соперника

Бразильцу уже после игры выписали красную карточку

фото - S.S. Lazio

В матче 8-го тура Серии А «Лацио» переиграл чемпионов Италии – миланский «Интер» (3:1).

После финального свистка случился курьезный эпизод – защитник «орлов» Луис Фелипе выпрыгнул на плечи форварду миланцев Хоаккину Корреа. Судья быстро отреагировал на этот неуважительный жест и постфактум выписал бразильцу удаление.

Позже игрок извинился на своей странице в Instagram перед бывшим партнером по команде:

«Прежде всего хочу сказать, что уважаю «Интер» и любой другой клуб. Мы все профессионалы, работаем для достижения наших целей, и мы всегда уважаем других профессионалов. В конце матча я запрыгнул на плечи Туку, потому что он — один из моих лучших друзей в футболе. Мы дружим семьями и всегда были близки. Мне больше всего хотелось обнять его и пошутить о результате, насколько позволяет наша дружба, но я переусердствовал. Возможно, это было не лучшее место и не лучшее время. Я прошу прощения у всех, кого это оскорбило. Я не пытался проявить неуважение к нему, к другим спортсменам или к болельщикам. Это был невинный поступок человека, который уважает Туку. Я люблю тебя, брат».

Luis Felipe galibiyetin sevinciyle dayanamayıp Correa'nın üstüne zıplıyor sonra olanlar oluyor pic.twitter.com/CDgnHTbjSS — Mustafa Y. (@SignoreMorty) October 16, 2021

Тем не менее, тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги не особо расстроился из-за поражения своей команды и даже назвал его лучшим выступлением своих подопечных за последнее время.