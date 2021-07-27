«Изнасилование украинского футбола». Президент «Альянса» раскритиковал судейство в матче с «Металлистом»

Сергей Демченко / Фото: Скриншот Футбол 1

Президент «Альянса» Сергей Демченко в эфире телеканала «Футбол 1» поделился эмоциями от матча стартового тура Первой Лиги против «Металлиста» (0:2):



У нас не такой бизнес большой — заводов, пароходов нет. А нас приходят и при пяти тысячах наших болельщиков убивают. Завтра будем обращаться в ПФЛ и Комитет арбитров, пусть разбираются с этими эпизодами.

Понято, что это бренд — «Металлист», они хотят в Премьер-лигу. Так может и не надо было проводить Первую лигу, пусть бы их сразу взяли вместо «Миная» или до 18 команд расширили УПЛ. Пусть только не убивают другие команды. Будем что-то решать или снимать команду с Первой лиги после первого тура. Это никуда не годится. Или мы что-то меняем и движемся вперед, или грузнем в этом болоте.