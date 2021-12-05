Изучал других спортсменов и сел на диету. Мораес раскрыл секреты своего восстановления после травмы

Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал Globo, как он восстанавливался после тяжелой травмы, из-за которой пропустил больше полугода:

Я попытался глубже разобраться в проблеме Фелипе Мело и Рафиньи, когда он играл за «Барселону». Даже если травмы не похожи друг на друга, вы узнаете о процессе восстановления.

Вдобавок мне очень помогла поддержка Джоэля Мораеса и Зе Роберто.

У меня никогда не было такой травмы. Конечно, это огорчает, особенно в тот момент, когда были важные матчи со сборной и «Шахтером». Это огорчало, но я очень сосредоточен, и мне постоянно помогали мои родственники и друзья. Это делает любого спортсмена сильнее.

Нутролог Фелипе Перейра и физиолог Ванесса Гольцман были со мной на протяжении всего процесса. Я убрал всю пищу, которая воспаляла мое тело, и заменил ее едой, которая могла бы помочь с заживлением и обезвоживанием. Это сработало очень хорошо.

Другим ключевым моментом была операция в Барселоне с доктором Рамоном Кугатом в сопровождении доктора Хоакима Грава и прохождение всего процесса восстановления с физиотерапевтом Лучано Розой под наблюдением Бруно Мацциотти.

Я всем очень благодарен. Это возвращение вызывает огромное волнение».