Изучал других спортсменов и сел на диету. Мораес раскрыл секреты своего восстановления после травмы
Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал Globo, как он восстанавливался после тяжелой травмы, из-за которой пропустил больше полугода:
«Когда получил травму, начал изучать случаи спортсменов старше 30 лет, у которых были серьезные травмы и которые очень хорошо восстанавливались.
Я попытался глубже разобраться в проблеме Фелипе Мело и Рафиньи, когда он играл за «Барселону». Даже если травмы не похожи друг на друга, вы узнаете о процессе восстановления.
Вдобавок мне очень помогла поддержка Джоэля Мораеса и Зе Роберто.
У меня никогда не было такой травмы. Конечно, это огорчает, особенно в тот момент, когда были важные матчи со сборной и «Шахтером». Это огорчало, но я очень сосредоточен, и мне постоянно помогали мои родственники и друзья. Это делает любого спортсмена сильнее.
Нутролог Фелипе Перейра и физиолог Ванесса Гольцман были со мной на протяжении всего процесса. Я убрал всю пищу, которая воспаляла мое тело, и заменил ее едой, которая могла бы помочь с заживлением и обезвоживанием. Это сработало очень хорошо.
Другим ключевым моментом была операция в Барселоне с доктором Рамоном Кугатом в сопровождении доктора Хоакима Грава и прохождение всего процесса восстановления с физиотерапевтом Лучано Розой под наблюдением Бруно Мацциотти.
Я всем очень благодарен. Это возвращение вызывает огромное волнение».
Форвард получил разрыв крестообразных связок в апреле этого года – в матче 23-го тура УПЛ против «Александрии».
Игрок наконец-то полностью восстановился и уже приступил к занятиям в общей группе команды.
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