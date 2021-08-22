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Известен еще один клуб, интересующийся Жерсоном Родригешом

Футболист «Динамо» может переехать в Италию или Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
15:47
Известен еще один клуб, интересующийся Жерсоном Родригешом
Жерсон Родригеш / Фото: Динамо Киев

По информации Телеграм-канала Динамо Киев Inside, форвардом «Динамо» Жерсоном Родригешом также интересуется «Фенербахче».

«Жерсон Родригеш, кроме Сидклея, и есть тем вторым вингером-иностранцем, по которому получено предложение. Об этом мы сообщали пару дней назад. И это не только «Салернитана», но и турецкий «Фенербахче». Но официальное предложение сделали именно итальянцы».

Как сообщалось, Родригеш уже согласился на переход в «Салернитану».

Карен Агабекян
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Теги

Жерсон Родригеш Динамо Киев Фенербахче (футбол)

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