Цыганык: «Родригеш, де Пена – они все гастарбайтеры. Они ищут лучшие условия»
Известен еще один клуб, интересующийся Жерсоном Родригешом
Футболист «Динамо» может переехать в Италию или Турцию
Жерсон Родригеш / Фото: Динамо Киев
По информации Телеграм-канала Динамо Киев Inside, форвардом «Динамо» Жерсоном Родригешом также интересуется «Фенербахче».
«Жерсон Родригеш, кроме Сидклея, и есть тем вторым вингером-иностранцем, по которому получено предложение. Об этом мы сообщали пару дней назад. И это не только «Салернитана», но и турецкий «Фенербахче». Но официальное предложение сделали именно итальянцы».
Как сообщалось, Родригеш уже согласился на переход в «Салернитану».
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