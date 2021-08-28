«Заря» уже проходила софийский ЦСКА в еврокубках
Стал известен календарь матчей «Зари» в Лиге конференций
Подопечные Скрипника групповой этап турнира начнут встречей на выезде
14:31
«Заря» / Фото - footboomUEFA на своем официальном сайте обнародовал календарь матчей группового этапа Лиги конференций.
Таким образом, единственный представитель от Украины на этом турнире луганская «Заря» узнала расписание поединков в группе C.
1-й тур. 16 сентября
«Буде-Глимт» – «Заря» – 22.00
2-й тур. 30 сентября
«Заря» – «Рома» – 19.45
3-й тур. 21 октября
ЦСКА София – «Заря» – 22.00
4-й тур. 4 ноября
«Заря» – ЦСКА София – 19.45
5-й тур. 25 ноября
«Рома» – «Заря» – 22.00
6-й тур. 9 декабря
«Заря» – «Буде-Глимт» – 19.45
Напомним, «Заря» попала в Лигу конференций, дважды уступив венскому «Рапиду» в раунде плей-офф Лиги Европы.
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