Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную
Известен новый рекордсмен мира по матчам за сборные. Нет, это даже не Роналду
Неожиданно рекорд побил игрок из Среднего востока
Бадер аль-Мутава / фото - Football.ua
Лидер сборной Кувейта Бадер аль-Мутава побил мировой рекорд по количеству игр за национальную команду, сообщает официальный сайт FIFA.
Форвард появился на поле в матче с Бахрейном в рамках отборочного турнира Арабского кубка и, таким образом, провел в футболке своей сборной уже 185-й матч.
Игрок превзошел достижение экс-футболиста египетской сборной Ахмеда Хассана, на счету которого было 184 матча за свою страну.
Но, возможно, его рекорд продержится недолго, ведь ему в спину уже дышат два мастодонта европейского футбола – Криштиану Роналду и Серхио Рамос, у которых 178 и 180 матчей за свои сборные соответственно.
Напомним, сегодня стартует плей-офф Евро-2020.
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