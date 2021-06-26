Известен новый рекордсмен мира по матчам за сборные. Нет, это даже не Роналду

Неожиданно рекорд побил игрок из Среднего востока

Бадер аль-Мутава / фото - Football.ua

Лидер сборной Кувейта Бадер аль-Мутава побил мировой рекорд по количеству игр за национальную команду, сообщает официальный сайт FIFA.

Форвард появился на поле в матче с Бахрейном в рамках отборочного турнира Арабского кубка и, таким образом, провел в футболке своей сборной уже 185-й матч.

Игрок превзошел достижение экс-футболиста египетской сборной Ахмеда Хассана, на счету которого было 184 матча за свою страну.

Но, возможно, его рекорд продержится недолго, ведь ему в спину уже дышат два мастодонта европейского футбола – Криштиану Роналду и Серхио Рамос, у которых 178 и 180 матчей за свои сборные соответственно.

Напомним, сегодня стартует плей-офф Евро-2020.